Bílá rakev, věnec od Gottové. Na rozloučení se Slováčkovou dorazil i prezident Přímý přenos Rodina a přátelé se v kostele v centru Prahy loučí s Annou Julií Slováčkovou. Zpěvačka a herečka, která zesnula v neděli 6. dubna, si přála obřad jen v komorním kruhu. Dění před kostelem je možné... 15. dubna 2025 8:30, aktualizováno 14:54

Že jsem se v 90. letech hledal? Kdepak, makal jsem. Springsteen vydá 7 nových alb Premium Americký zpěvák, kytarista a skladatel Bruce Springsteen vydá 27. června box nazvaný Tracks II: The Lost Albums, který bude obsahovat sedm alb s osmdesáti třemi dosud nevydanými skladbami. 15. dubna 2025

Svět knihy přivítá hvězdu. Hostem bude polská nobelistka Olga Tokarczuková Třicátý ročník pražského mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy přivítá držitelku Nobelovy ceny. Hostem bude polská spisovatelka Olga Tokarczuková. Akce se uskuteční od... 15. dubna 2025 10:38, aktualizováno 10:49

PRVNÍ DOJMY: Komu fandit? V druhé řadě The Last of Us se z hrdinů stávají padouši Kdo je záporák a kdo hrdina, to často záleží na perspektivě. Přesně toto téma je hlavním motivem očekávané druhé řady seriálu The Last of Us, jehož první epizoda měla premiéru na HBO a streamovací... 15. dubna 2025 9:30

Ovládáme počasí, ale i čas, říká producent Turek o revoluční filmařské technologii Premium Obří úspěch první řady televizní reality show VyVolení znamenal zlom v jeho kariéře. Producent, střihač, režisér a kameraman Jan Turek se přes tvorbu dokumentů a publicistických a zábavných pořadů... 14. dubna 2025

Emocionální, devastující, brutální. Recenzenti jsou z The Last of Us nadšení V pondělí 14. dubna měla na HBO a streamovací službě Max premiéru druhá řada velmi očekávaného seriálu The Last of Us. Zahraniční recenzenti, kteří měli možnost vidět druhou sérii již kompletně, jsou... 14. dubna 2025 17:08

Zemřela „babka lyžařka“. Jarmila Bursová byla tváří Troškových komedií Babovřesky V 96 letech zemřela Jarmila Bursová. Proslavila jako „babka lyžařka“ v trojici komedií Zdeňka Trošky Babovřesky. Podle vyjádření rodiny pro Blesk.cz odešla poklidně ve spánku. 14. dubna 2025 16:33

Je to potvrzené. Nového Severuse Snapea si v Harrym Potterovi zahraje černoch Společnost HBO na sociálních sítích odhalila obsazení připravovaného seriálu o Harrym Potterovi. Zatím jediným potvrzeným hercem byl John Lithgow v roli ředitele školy čar a kouzel v Bradavicích... 14. dubna 2025 16:11

Oscara pro Cruise! volají fanoušci. Novou sošku pro kaskadéry mu chtějí udělit hned Americký herec Tom Cruise, přestože zapsaný jako jedna z nejvýznamnějších filmových hvězd, dosud neobdržel nejprestižnější ocenění Oscar. To by se však mohlo za pár let změnit. Americká filmová... 14. dubna 2025 15:30

Od Mužů v offsidu po Vyšehrad. Z Laviho by prvorepublikoví diváci upadli do mdlob Premium V některých jde o sport, v jiných o život a nejčastěji jen o zábavu, ale obecně platí, že se fotbalový míč na plátně usídlil trvale. Mezi Muži v offsidu a Vyšehradem Dvje však leží nejen skoro... 14. dubna 2025

Zemřel malíř pravěku Jan Sovák. Ilustroval Jurský park, předlohu Spielbergova hitu Ve věku 72 let v pondělí ráno zemřel přední český ilustrátor, akademický malíř Jan Sovák, táborský rodák a držitel Čestného občanství Města Tábor. Svým dílem, zejména obrazy rekonstruujícími život v... 14. dubna 2025 13:02