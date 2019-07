Hrát s hvězdami je poučné. Skotský objev Capaldi zazpívá na Colours

Jeho cestu k úspěchu odstartoval loňský singl Someone You Loved, který dobyl britskou hitparádu. „Nemyslím, že by rychlý úspěch nějak změnil mě nebo způsob, jakým píšu. Ale určitě je to najednou něco jiného, než když děláte muziku, kterou si nikdo neposlechne,“ soudí Capaldi. „Teď si u každé nové skladby říkám – snad bude lidi bavit, když se jim líbila ta předchozí.“

Ostruhy performera si Capaldi získal jako host na evropském turné Rag’n’Bone Mana nebo s Milky Chance ve Spojených státech. „Bylo rozhodně poučné sledovat, jak to na pódiu rozjíždějí ti nejlepší. Jak pracují s publikem a podobně. Myslím, že jsem měl velké štěstí moct koncertovat společně s takovými lidmi,“ připouští.

Ještě před vydáním desky se objevil dokonce na velkém americkém festivalu Lollapalooza. Což je jednoznačně důkaz, že dnes světu hudby vládnou singly. „Je to trochu divné. Když jsem vyrůstal, vždycky jsem hlavně chtěl natočit album. Ale taková je doba, hudba se streamuje na internetu a i díky tomu třeba koupí lístky na můj koncert i lidé, kteří mě do té doby vůbec neviděli,“ myslí si Capaldi.

Písničkář letos svoje hity jako Grace nebo Someone You Loved odehrál i na proslaveném festivalu Glastonbury. Jeho hlas, který zvládá plynule přecházet od něžných poloh do rockového ječáku, si fanoušci užijí na Colours of Ostrava 19. července. A potom ještě sólově 7. listopadu v pražském Paláci Akropolis.