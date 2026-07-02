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Chitarrone, oud i cink. Na Slavnostech staré hudby letos zazní neobvyklé nástroje

Věra Drápelová
  16:43
Belgický soubor Scherzi Musicali vystoupí na Letních slavnostech staré hudby...

Belgický soubor Scherzi Musicali vystoupí na Letních slavnostech staré hudby 2026. | foto: Letní slavnosti staré hudby

Německý soubor I Zefirelli vystoupí na Letních slavnostech staré hudby 2026.
Britský soubor Stile Antico vystoupí na Letních slavnostech staré hudby 2026.
Kanadsko-íránský virtuos na setar Kiya Tabassian bude jedním z hostů Letních...
Virtuoska na barokní housle Miriam Hontana vystoupí na letošních Letních...
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Už za dva týdny, 16. července, začne 27. ročník pražského festivalu Letní slavnosti staré hudby. Přehlídka věnovaná převážně autorům starších stylových období má letos podtitul Mýty a legendy. Dramaturgie sedmi koncertů vyšla ze známých příběhů evropské kulturní tradice. Připomene však též pozapomenuté skladatele či díla dosud ukrytá v archivech.

Publikum si bude moci vyslechnout i neobvyklé nástroje, jako chitarrone, colascione, oud, setar či cink.

„Mýty a legendy nás od počátků provázejí jako univerzální příběhy, které inspirují umění napříč staletími – hudbu nevyjímaje. Na letošním festivalu se k nim vracíme jako k živému zdroji imaginace, objevování i sdílené paměti,“ přibližuje letošní ročník jeho hlavní dramaturgyně Jana Semerádová.

Zazpívá i bájný Orfeo

Slavnostní zahájení bude patřit londýnskému vokálnímu souboru Stile Antico, jenž připomene významné postavy křesťanské tradice i výročí 800 let od úmrtí sv. Františka z Assisi, k jehož životu se váže spousta legend. Další koncerty nabídnou nadčasový příběh bájného pěvce Orfea v podání vlámského souboru Scherzi Musicali či příběh Iásóna a Argonautů prostřednictvím instrumentální hudby raného baroka, kterou zahraje německý soubor I Zefirelli.

I Ďáblův trylek. Letní slavnosti staré hudby lákají do světa hudebních mýtů a legend

Španělská houslistka Miriam Hontana a soubor OBNI představí vrcholná díla italské houslové školy, poprvé se na festivalu objeví i mezinárodní projekt Metamorfosi, jenž propojí hudební tradice Východu a Západu v dialogu inspirovaném antickými Proměnami.

Uskuteční se i návrat do zlatého věku staré anglické hudby v podání Vittorio Ghielmi Viol Quartet, který zahraje mimo jiné díla Henryho Purcella. Závěrečný koncert bude patřit souboru Collegium Marianum, který stojí za celým festivalem. Ve svém programu propojí operní tvorbu Georga Friedricha Händela a Henryho Purcella se světskými kantátami Johanna Sebastiana Bacha.

Koncerty se opět uskuteční v atraktivních pražských prostorách, jako je Emauzské opatství, Lobkowiczký palác na Pražském hradě, zámek Troja, Letní refektář Strahovského kláštera či kostel sv. Šimona a Judy.

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