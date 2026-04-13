I Ďáblův trylek. Letní slavnosti staré hudby lákají do světa hudebních mýtů a legend

Věra Drápelová
  16:00
Příběh bájného pěvce Orfea či Iásóna putujícího za zlatým rounem, ale též dialog evropské a perské hudby bude náplní 27. ročníku Letních slavností staré hudby. Festival, který začne 16. července, letos dostal podtitul Mýty a legendy a jako emblém si zvolil bájného Fénixe.
Kanadsko-íránský virtuos na setar Kiya Tabassian bude jedním z hostů Letních slavností staré hudby 2026. | foto: Letní slavnosti staré hudby

Britský soubor Stile Antico vystoupí na Letních slavnostech staré hudby 2026.
Belgický soubor Scherzi Musicali vystoupí na Letních slavnostech staré hudby...
Virtuoska na barokní housle Miriam Hontana vystoupí na letošních Letních...
Německý soubor I Zefirelli vystoupí na Letních slavnostech staré hudby 2026.
Sedm koncertů nabídne různé hudební vyobrazení postav z antické mytologie, odraz legend o svatých ve vokální polyfonii, ale i skladby, které jsou samy opředené mýty. „Mytologie je kolektivní paměť a duší civilizace, z níž pramení naše představy o světě, životě i lidských hodnotách,“ vysvětluje dramaturgyně Jana Semerádová. Většina souborů se v Česku představí poprvé.

Festival, za nímž stojí soubor Collegium Marianum, diváky opět zavede do atraktivních pražských lokalit. V Emauzském opatství jej zahájí britský ansámbl Stile Antico s programem renesanční vokální polyfonie. Zazní mimo jiné i skladba Miserere mei od Gregoria Allegriho, kterou provázejí různé mýty. Od svého vzniku v 17. století byla totiž přísně střeženým vatikánským tajemstvím. „Nesměla opustit prostor Sixtinské kaple. Podle jedné z legend ji vynesl ven W. A. Mozart, který si ji zapamatoval,“ poznamenává ředitelka festivalu Josefína Matyášová.

Příběh Orfea a Eurydiky oživí na Zámku Trója belgický soubor Scherzi Musicali, jehož vedoucí, barytonista Nicolas Achten, je současně i virtuosem na celou řadu drnkacích nástrojů. Na ně se bude doprovázet v ukázkách z raně barokních italských oper zpracovávajících nesmrtelný mýtus.

Další pozvaný soubor I Zefirelli, tvořený hudebníky z Německa, přizve diváky k putování Iásóna za zlatým rounem. V Letním refektáři Strahovského kláštera zahraje instrumentální skladby raného italského baroka, v nichž rozezní zpěv Sirén, tance nymf, dramatické bouře i odlesk tragického příběhu Iásóna a Médey.

Ze Španělska přijede uskupení OBNI v čele s virtuoskou na barokní housle Miriam Hontanou, která v kostele sv. Šimona a Judy předvede mimo jiné i proslulé skladby La Follia od Arcangela Corelliho či Tartiniho Ďáblův trylek, o němž se traduje, že ďábel ho skladateli zahrál ve snu a ten se ho pak pokusil zapsat.

Z Moravy až do Orientu

Projekt Metamorfózy pak spojí české a francouzské hudebníky s jejich přáteli z Orientu. Ke zpěvákovi a houslistovi Vojtěchu Semerádovi se na Zámku Troja připojí kromě francouzské gambistky Lucile Boulangerové syrský hudebník Waed Bou Hassoun a kanadsko-íránský virtuos na setar Kiya Tabassian. Tradiční perská hudba se propojí s gregoriánským chorálem, ale i moravskou lidovou písní. Vše zarámují postavy z Ovidiových Proměn.

Zlatý věk nástroje viola da gamba v Anglii 16. a 17. století připomene koncert v Lobkovickém paláci, na němž vystoupí italský soubor Vittorio Ghielmi Viol Quartet. Ve skladbách, které zahrají, bude řada odkazů na antická božstva i známé mytologické příběhy.

Konečně festival uzavře 5. srpna v kostele sv. Šimona a Judy domácí soubor Collegium Marianum s německým barytonistou Andreasem Wolfem, který přednese árie z opera G. F. Händela a Henryho Purcella, ale také z méně uváděných světských kantát J. S. Bacha. Výběr vyzdvihne nadčasovou inspiraci mytologickými tématy.

Vstupenky na všechny koncerty se už začaly prodávat, zakoupit je lze na webové adrese Letních slavností staré hudby, případně ve Festivalovém centru ve Štěpánské ulici 47.

