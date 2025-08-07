GLOSA: Návštěva u Bachů i italských tiskařů. Festival, který vždy překvapí

Věra Drápelová
  17:05
Festival Letní slavnosti staré hudby, jehož 26. ročník skončil 5. srpna, stále dokáže na vysoké úrovni bavit a díky své příkladné dramaturgii i o lecčems poučit. Letos si jako téma vybral rodinná spojení v hudbě napříč staletími.
Portugalský soubor Sete Lágrimas vystoupil na Zámku Troja v rámci Letních...

Portugalský soubor Sete Lágrimas vystoupil na Zámku Troja v rámci Letních slavností staré hudby. | foto: Petra Hajská

Členové portugalského souboru Sete Lágrimas, který vystoupil na Zámku Troja v...
Berlínský soubor Ensemble Polyharmonique vystoupil na Letních slavnostech staré...
Francouzský virtuos na barokní housle Théotime Langlois de Swarte a cembalista...
Italský soubor Concerto Scirocco vystoupil v rámci Letních slavností staré...
Samozřejmě nemohl chybět rod Bachů, z nějž Johann Sebastian je sice dnes nejslavnější, ale ve své době se možná ještě větší oblibě těšili i další jeho příbuzní. Německý vokální soubor Ensemble Polyharmonique zazpíval jejich díla v Emauzském opatství – dobře, byť na festivalu se v minulosti už daly slyšet soubory s barevnějšími a sytějšími hlasy.

Že rod Bachů byl rozvětvený, milovníci klasiky tuší. Ale že kromě Henryho Purcella, proslulého anglického skladatele 17. století, existoval ještě Daniel Purcell, mohlo být i pro ně překvapením. V jakém byli konkrétně příbuzenském vztahu, sice nevědí ani odborníci, možná šlo o bratrance, ale srovnání jejich hudby stálo za poslech. Stejně jako přirozený a sdělný výkon vlámského kontratenoristy Pietera de Praetera a vlámského instrumentálního souboru Musica Gloria, kteří vystoupili v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě.

Neméně zajímavé bylo tamtéž setkání s bratry Francoeurovými z Francie, kteří hráli významnou roli v pařížském divadelním prostředí 18. století. Mladý francouzský virtuos na barokní housle Théotime Langlois de Swarte a cembalista Justin Taylor přednesli upravené ukázky z jejich jevištních děl i hudbu jejich současníků. Jejich výkon byl technicky bravurní, čistý a kouzelně nonšalantní.

Spontánní Portugalci

Večer na Zámku Troja zase zavedl diváky na Pyrenejský poloostrov, do hudebních produkcí, které tam kdysi doprovázely člověka od narození do smrti. Výkon souboru Sete Lágrimas s dvěma báječně uvolněnými, muzikálními zpěváky, se pohyboval na hranici klasiky a etnohudby a nadchl hravostí a spontánností.

Výtečným nápadem byl koncert, jenž se konal na stejném místě a jehož program propojovala pokrevní pouta nikoli skladatelů, ale tiskařů ze 16. a 17. století, konkrétně benátských rodin Gardano a Magni. O nich asi běžný posluchač příliš neví, přitom k čemu je hudba, která se nedochová v nějaké fyzické formě? A Benátky byly tehdy nejen centrem interpretace hudby, ale i nototisku. Svět tehdejších benátských autorů zprostředkoval italský soubor Concerto Scirocco.

Některé koncerty do dramaturgie zapadaly spíše volněji, jako třeba večer věnovaný klášterním společenstvím. Ten se konal ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla a ukázky z významných pramenů, jako je Codex Las Huelgas. Zazpívala sopranistka Anne-Kathryn Olsenová.

Její osobitý hlas jako by měl v sobě spíš pozemskou šťávu než nadpozemskou éteričnost, ale jak se dalo dočíst v podrobně vypracovaném katalogu, sakrální i profánní sféra se v té době prolínaly. Diváky zaujal i nástroj organetto, jakési „mikrovarhany“, na něž doprovázel Guillermo Pérez.

Rodinná dramata, o nichž pojednávají četné opery, lze jistě také uplatnit ve více dramaturgických linkách. Nicméně večer sestavený z ukázek z opery Giulio Cesare in Egitto od G. F. Händela a Il Giustino od A. Vivaldiho, jenž festival uzavřel, byl příjemnou tečkou.

Až na to, že akustika kostela sv. Šimona a Judy je špatná, v desáté řadě se už hlasy i nástroje pomalu rozplývají. Ukrajinsko-německá sopranistka Kateryna Kasperová zpívala bohatým a sytým, přesto pružným hlasem. Důstojný výkon podal i barytonista Roman Hoza, stejně jako soubor Collegium Marianum, jenž stojí i za celým festivalem.

