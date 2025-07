Začínají Letní slavnosti staré hudby. Nahlédnou do rodinných dramat

Zemřela zpěvačka Connie Francis, její dávný hit inspiroval TikTok i Lucii Bílou

Zemřela americká zpěvačka Connie Francis, popová hvězda 50. a 60. let minulého století, jež se proslavila hity jako Stupid Cupid a Pretty Little Baby. Bylo jí 87 let. Úmrtí zpěvačky oznámil její...