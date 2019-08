GLOSA: Festival staré hudby, jenž se obejde bez Čtvera ročních období

Letní slavnosti staré hudby letos oslavily dvacet let a neustále dokazují, že v předromantické, hlavně barokní hudbě je možno neustále objevovat, vynalézavě spojovat a hledat souvislosti. Ostatně za celou dobu své existence se dokázal obejít třeba bez takového evergreenu jakým je Vivaldiho cyklus Čtvero ročních období... Za přehlídkou stojí soubor dobových nástrojů Collegium Marianum v čele s flétnistkou Janou Semerádovou, která je i hlavní dramaturgyní přehlídky.

Také v letošním roce měla většina koncertů vysokou úroveň dramaturgickou i uměleckou. K vrcholům patřil první koncert Jubilate Deo, věnovaný hudbě starých Benátek, na němž se podílel vokální soubor Cappella Mariana, anebo večer španělských písní v temperamentním, citlivém podání francouzské mezzosopranistky Anny Reinholdové, s níž vystoupil i kytarista Quito Gato.

Výjimečný byl i večer Rosa mystica v Anežském klášteře, na němž perfektně sezpívaný soubor Utopia přednesl ukázky renesanční polyfonie. Závěrečný pořad, inspirovaný slavnostmi na dvoře Ludvíka XV. byl promyšleně sestavený z děl tehdejších autorů a v jeho průběhu nechyběly ukázky dobových tanců. Jistotou i vřelým přednesem zaujala sopranistka Katherine Watsonová, vynikající byl ansámbl Collegium Marianum.

Vedle tohoto koncertu působil dřívější večer s názvem Balet o kávě v podání polského tanečního souboru Cracovia Danza Ballet přece jen spíš nahodile. Název a odkaz na Bachovu Kantátu o kávě totiž mohl vytvářet dojem, že půjde o divadelně vtipné, ba ironické ztvárnění Bachovy Kantáty o kávě.

Z tohoto dílka ale nakonec zazněly jen dvě árie a zbytek času vyplnil výběr z Bachových orchestrálních suit, na něž tančili členové souboru. Přes atraktivní kostýmy a tělové masky v podobě kávového servisu nebyl děj příliš zřetelný a výsledek připomínal trochu kýčovitou směsici Bachových hitů, ozvláštněných tancem - což je právě směr, jímž se jinak Letní slavnosti neubírají.

Byl to ale jediný sporný moment festivalu, který je invenční, ale komorní a neokázalý, a tudíž ani nepřitahuje velké sponzory. Tradičně tedy nezbývá než uzavřít konstatováním spojeným s povzdechem, že s výraznější podporou by se mohl pustit do ještě větších, přitom umělecky hodnotných projektů. Vynikajícím doplňkem festivalu je jako vždy precizně připravený, informačně bohatý tištěný katalog.