Naše letní festivaly aneb velký kalendář, kam o prázdninách za muzikou

Pro posluchače jsou letní měsíce možnost zrelaxovat i zapařit, pro hudebníky představuje smršť festivalů vítané přispění do rozpočtu, neboť není tajemstvím, že mnozí z těchto honorářů dotují svá vlastní turné.



Jenže právě proto, že se hraje na každé mezi, mohl by seznam letních akcí být téměř nekonečný. Vybrali jsme především akce s většími ambicemi, mezinárodním přesahem nebo alespoň nezpochybnitelnou tradicí.

Už se to rozjíždí

Letní sezona se prodlužuje, proto se první akce konají už nyní. Program United Islands of Prague v pražském Karlíně začal už v pátek a během soboty nabídl Kapitána Dema, The Atavists, Zofii Dares a řadu zahraničních kapel. Vstup je tradičně zdarma.

První červnovou sobotu lákala Maloskalská noc do Českého ráje na Bena Cristovaa či Petra Koláře a Okoř se šťávou na Michala Hrůzu, Škwor či Rybičky 48.

8. června otevře své brány brněnský fotbalový stadion za Lužánkami návštěvníkům Československého rockfestu s Citronem, Alešem Brichtou či Tublatankou a v nedalekém Slavkově mu bude konkurovat Topfest nabídkou Jelena, Marpa či Mandrage.

Votvírák býval prvním festivalem sezony a dodnes láká tisíce fanoušků. V Milovicích 14. a 15. června vystoupí Kryštof, Marpo, Hana Zagorová a desítky dalších.

Dolní oblast Vítkovice v Ostravě je zasvěcena hlavně Colours of Ostrava, letos se tu však 15. června uskuteční také Oldies festival. Láká především na Faba Morvana z legendárních Milli Vanilli či dánskou skupinu Safri Duo.

Metronome Festival na pražském Výstavišti 21. a 22. června přivítá Liama Gallaghera, německou skupinu Kraftwerk, Morcheebu, ale i Pražský výběr a program sestavený z nejlepších tuzemských zpěvaček pod názvem Hlasy svobody.

Open Air Musicfest Přeštěnice přiveze na Písecko od 27. do 29. června Divokýho Billa, Čechomor nebo Harlej.

Sting versus dětské hvězdy

Začátek prázdnin bude tradičně patřit festivalu Rock for People. V Hradci Králové se tentokrát od 4. do 6. července představí kapely Bring Me the Horizon, Manic Street Preachers, Rudimental nebo Franz Ferdinand.

Vynechat nelze ani Masters of Rock, který vyznavače tvrdé hudby pozve od 11. do 14. července do Vizovic. Největší taháky? Avantasia, Within Temptation, Dream Theater nebo Uriah Heep.

Od 12. do 14. července se potom koná také festival Mighty Sounds. Na letiště v Táboře dorazí oblíbené kapely Dubioza Kolektiv, Turbonegro nebo While She Sleeps.

Akce nazvaná Slavkov Open přivítá v zahradách tamního zámku dva velmi rozdílné koncerty. 12. července to bude Sting, den poté norské sourozenecké duo Marcus & Martinus.

Na festivalové mapě nebudou chybět ani Colours of Ostrava, které od 17. do 20. července nabídnou The Cure, Florence + The Machine, Zaz, Mogwai či čerstvé britské objevy Toma Walkera a Lewise Capaldiho.

Sázavafest se ve Světlé nad Sázavou koná od 25. do 27. července a představí se na něm Kryštof, Divokej Bill, Tři sestry nebo skupina N.O.H.A. Ve stejném termínu se uskuteční v Liberci Benátská! s Impulsem. Zve na švédskou kapelu Europe, Karla Gotta či Bena Cristovaa.

V srpnu se fanoušci dočkají největšího světového drum and bassového festivalu Let It Roll v Milovicích od 1. do 3. srpna. Dorazí Chase & Status, Andy C či Pendulum. Brutal Assault v Jaroměři od 7. do 10. srpna přivítá kapely Anthrax, Testament či Hypocrisy.

Po roční pauze se vrací Krásný ztráty Live, 9. a 10. srpna ve Všeticích vystoupí Michal Prokop, David Koller nebo Vladimír Mišík.

Od 15. do 17. srpna se v Hradci Králové koná Hip Hop Kemp s hlavní hvězdou jménem Tech N9ne, od 16. do 18. srpna Vizovické trnkobraní s Kryštofem, No Name a Chinaski a 24. srpna na Festival Okoř dorazí Divokej Bill, Tata Bojs či Marek Ztracený.

Soundtrack Poděbrady od 29. srpna do 1. září nabídne film Amadeus s živým orchestrem či předpremiéru muzikálu We Will Rock You. A Rock for Churchill ve Vroutku přiveze 30. a 31. srpna Dub FX či Skindred.

Na hrady i na přehrady

Tři série putovních festivalů odstartují 12. července. Hrady CZ na Točníku odpálí Rybičky 48, Marpo či Kryštof. Následovat budou Kunětická hora, Švihov, Bezděz, Rožmberk nad Vltavou, Veveří, Hradec nad Moravicí, Bouzov.

Létofest navštíví Pardubice, České Budějovice, Olomouc, Ostravu, Brno, Plzeň, Karlovy Vary a Liberec. Zve na Divokýho Billa, Tomáše Kluse či Wanastowy Vjecy. Přehrady fest se uskuteční na Slapech, Vranově a Seči a vystoupí Chinaski, Mig 21 nebo Ben Cristovao.

