Na vyšší úroveň. Hudební festival Let It Roll se přesune k jezeru Most

Největší drum & bassový festival světa Let It Roll hlásí novinku. Ročník 2025, který se uskuteční od 31. července do 2. srpna, se přesouvá do nového prostředí – k malebnému jezeru Most. Co se headlinerů týče, ke jménům Hedex, Netsky či Wilkinson se přidávají britské hvězdy A.M.C, Sub Focus a další.