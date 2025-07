Vydatná nálož drum & bassu. U jezera Most začne festival Let It Roll

ndr Jindřich Göth Autor:

10:30

Největší drum & bassový festival planety Let It Roll se blíží. Brány se poprvé otevřou ve čtvrtek 31. července s několika novinkami. Nově se přesouvá k jezeru Most a s touto změnou přichází i odlišný programový formát a jinak pojaté stage. Těšit se můžete na jména jako Netsky, Wilkinson, Day Rave i unikátní večerní show Initiation Of Immortalz.