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Roboti přistáli u Mostu a staví si tu město. Právě v něm se odehraje festival Let It Roll

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  13:00
Záběr z předchozího ročníku festivalu

Záběr z předchozího ročníku festivalu | foto: Let It Roll

Záběr z předchozího ročníku festivalu
Záběr z předchozího ročníku festivalu
Záběr z předchozího ročníku festivalu
Záběr z předchozího ročníku festivalu
67 fotografií
Letošní ročník největšího drum & bassového festivalu Let It Roll se koná od 30. července do 1. srpna u jezera Most. Nabídne více než 130 zahraničních umělců, šest tematických stagí, tři živá vystoupení včetně Pendulum Live a také několik dýdžejských setů připravených přímo pro tuto akci. Jednou z největších hvězd bude britské duo Chase & Status.

Jedním z nejvýraznějších prvků letošního ročníku je nová hlavní stage pojmenovaná Generator, která se stane srdcem festivalového areálu i pokračujícího příběhu imaginární robotí metropole – festival totiž svým konceptem dlouhodobě vypráví příběh imaginárního světa. Její vznik je výsledkem téměř roční práce kreativního týmu, zahraničních designérů i desítek techniků, kteří několik týdnů budují jednu z největších festivalových konstrukcí v Evropě.

„Vycházíme z celkového kreativního konceptu festivalu. Budujeme svět, ve kterém hraje hlavní roli příběh imaginární robotí rasy. Roboti po nekonečných útrapách a cestování vesmírem v loňském roce konečně přistáli na Zemi a u jezera Most začali stavět svou metropoli. A každá metropole potřebuje zdroj energie. Tak vznikla letošní hlavní stage – Generator,“ říká kreativní ředitel festivalu Jan Kšonžek.

OBRAZEM: Festival Let It Roll poprvé v Mostě: U jezera se baví 25 tisíc lidí

Let It Roll otevře brány ve čtvrtek 30. července ve 12 hodin. Hudební program napříč celým areálem potrvá do jedné hodiny ranní a návštěvníci se hned první den dočkají několika výrazných momentů letošního ročníku.

Nad hladinou jezera Most se vůbec poprvé představí Flying Bulls Acrobatics Team. Čtveřice pilotů patří mezi absolutní světovou špičku letecké akrobacie a během svých vystoupení předvádí manévry létané v rozestupech na hranici fyzikálních možností. Během jedné show nalétají až 70 kilometrů, předvedou přibližně 38 akrobatických prvků a dosahují rychlosti až 420 km/h. Jejich show každoročně hostí prestižní akce po celém světě od závodů Formule 1 až po velké hudební festivaly.

Novinkou jsou také živá vystoupení, jejichž sérii odstartuje Fox Stevenson s kapelou. Během čtvrtečního programu vystoupí také Netsky a Wilkinson.

Další novinkou letošního ročníku je festivalová premiéra MODUS night, labelové noci tohoto rakouského vydavatelství. MODUS přiváží moderní, technicky precizní zvuk napříč subžánry drum & bassu, od tanečnějších poloh až po tvrdší momenty.
Fanoušci se letos mohou těšit na návrat legendy, Aphrodite, jednoho z průkopníků jump-upu. Těšit se mohou ale i na tvrdší polohy v podání jmen jako Current Value nebo Zardonic.
Do programu se letos vrátí populární Factory stage. Ta se v roce 2026 zaměří na neurofunk ve velkém stylu.
V den zahájení festivalu, ve čtvrtek, organizátoři uvedli, že je prodáno přes 90 procent vstupenek. Na akci má dorazit 25 tisíc lidí.
67 fotografií

Hlavní hvězdou letošního ročníku bude britské duo Chase & Status, které se na Let It Roll vrací po třech letech a do Mostu přiveze nový materiál z připravovaného alba. Významným momentem programu bude také návrat Pendulum Live, kteří na rozdíl od klasického DJ setu přivezou plnohodnotnou koncertní show. Do Mostu dorazí také Hybrid Minds, A.M.C nebo Modestep, kteří letos doplní trojici živých vystoupení. Chybět nebude ani česká premiéra projektu CONTROL ALT DΞLΞTΞ od Dona Diabla, nová MC & Vocalists Night v čele s držitelem ceny Grammy Flowdanem.

Chase & Status rovnou z Tomorrowlandu

Festival přivítá i jednu z největších hvězd současné drum & bass scény. Britské duo Chase & Status dorazí do České republiky jen několik dní po svém vystoupení na hlavní stage belgického festivalu Tomorrowland, největšího festivalu elektronické taneční hudby na světě. Na ikonické Mainstage vystoupili v sobotu 26. července před desetitisíci fanoušků. U jezera Most vystoupí v rámci sobotního programu festivalu.

„Letos jsme se mnohem více zaměřili na samotnou dramaturgii programu a na to, jak fanouškům přinést opravdu unikátní zážitky. Drum & bass dnes obrovsky roste po celém světě a dostává se na hlavní stage největších festivalů. Zároveň ale víme, že naši návštěvníci jsou skuteční fanoušci žánru a očekávají od nás pečlivě kurátorovaný lineup. Právě na tom jsme letos stavěli,“ říká ředitelka festivalu Mína Havlatová.

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