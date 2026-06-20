Kožich nebyla první možnost, nosil jsem tričko s prezervativy, vzpomíná Leoš Mareš

Aleš Cibulka v úvodu s humorem zmínil, že Marešovi udělil výjimku. Do Toboganu totiž zve především oslavence ve věku 80+.
„Já tě zdravím na vlnách Českého rozhlasu. Jaké to je? Kdybych šel k vám na privát, kde pracuješ, tak mám trému. Protože je to místo, kde nejsem úplně doma a nemám to osahané,“ uvedl Cibulka Mareše do vysílání první otázkou.
„Já mám trému přirozenou, navíc je tu živé publikum. Cítím se skvěle, protože miluju ten fenomén rádia a miluju něco komukoliv sdělovat. Je to jako kdyby jsi byl filmař a nabídli ti točit mimo svůj štáb,“ reagoval Mareš.
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Moderátoři zavzpomínali třeba na své první setkání, kdy se v červnu roku 1997 potkali na konkurzu na moderátora do pořadu Snídaně s Novou. Příští rok tak budou slavit 30 let od doby, co se znají. Konkurz tehdy vyhráli oba, Mareš byl nicméně po prvním vysílám v prosinci téhož roku z ranního pořadu vyškrtnut.
„Představ si, že bychom utvořili duo Leoš a Aleš. Nebo obráceně Aleš a Leoš,“ teoretizoval čerstvý padesátník. „To je takový mazlivý,“ odvětil mu Cibulka hláškou ze série filmů Dušana Kleina Básníci.
Marešův nečekaný odchod nakonec nahrál jeho dlouholetému oblíbenému moderování Ranní show na Evropě 2. „Ještě že mě Železný tenkrát vyhodil. Zítra (v neděli) to bude 29 let, co jsem poprvé vysílal na Evropě 2, pamatuju si to kvůli tomu, že byl první letní den. Takže slavím malé výročí,“ dodal k počátcích v rádiu.
Mareše podle Cibulkových slov paradoxně z vysílání vyhodili pro věci, které moderátor Toboganu na svém souputníkovi obdivoval. Při jeho krátkém působením ve vysílání vymýšlel různé legrácky, což Cibulka považoval za originální nápady.
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Cibulka na to konto pustil z archivu Marešův zcela první živý vstup na jeho domovské rozhlasové stanici, kde mluvil o zadělávání těsta, což oba pány u mikrofonu velmi pobavilo.
Moderátora do vysílání jako zvláštní host doprovodil slovenský zpěvák Adam Ďurica, kterého má Mareš v oblibě a pozval diváky v příštím roce do O2 areny, kde Ďurica oslaví své 40 narozeniny. Zpěvák po úvodní části pouze s kytarou zazpíval svůj hit Zatancuj si so mnou. Během programu přidal ještě písně Neľutujem a Mandolína.
Kožich jako jedna z možností
Ďurica zmínil, že i na Slovensku se Mareš těší velké oblibě. Vyzdvihl především jeho kožichovou éru, kterou označil za geniální marketingový tah.
Ohledně kožichu Mareš doplnil, že se vždy snažil o autenticitu, avšak dnes již legendární kožich byla pouze jedna z variant kostýmů, které ve svých experimentálních začátcích nosil. Do dneška má tento originální kousek uschovaný ve svém šatníku a vytáhne ho příští sobotu při koncertě v mikulovském amfiteátru.
„Chtěl jsem mít prostě zajímavé kostýmy. Koupil jsem si třeba tričko, kde jsem měl na prsou tři prezervativy. Také jsem měl tričko, kde byl digitální hodiny, které odpočítávaly od 99 do 1. Měl jsem i vatový a igelitový kabát, a pak jeden z těch mnoha kostýmů byl kožich. Byl to stage kostým, abych zaujal, že se něco děje,“ vysvětlil svůj pověstný outfit.
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V pořadu Tobogan se pak Marešovi dostalo k závěru programu velké cti, když Cibulka pozval na pódium starostku města Berouna, které je rodištěm Leoše Mareše, doktorku Soňu Chalupovou. Ta mu předala velkého plyšového medvěda Kubu, pivo z tamního pivovaru a v neposlední řadě titul Čestný ambasador města Beroun.
„Vůbec nevím, co na to mám říct. Rozmyslela jste si to dobře, teď před volbama? Moc si toho vážím. Já jsem nikdy o nic takového ani neusiloval, protože mi na gymplu říkali, že jsem se vyznamenal dost,“ reagoval Mareš s dojetím a humorem sobě vlastním.