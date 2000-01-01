Žádaný moderátor, bavič, příležitostný herec i šikovný tanečník. Muž mnoha talentů Leoš Mareš slaví 27. dubna kulaté 50. narozeniny. Připomeňte si v galerii nejen jeho moderátorské momenty, jimiž berounský rodák již tři dekády stále neúnavně baví tisíce lidí denně.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
S Patrikem Hezuckým vytvořil na rozhlasové stanici Evropa 2 ikonickou moderátorskou dvojici. Vystupovali spolu v rámci Ranní show, kde bavili tisíce posluchačů každý všední den od 6:00 do 9:00 dlouhých 29 let. Po loňském úmrtí dlouholetého parťáka pokračuje Mareš v moderování dál. Slavnou dvojici v Ranní show v průběhu let doplnila například Katka Říhová (na snímku), Lucie Šilhánová nebo Zorka Hejdová.
Autor: Instagram @katkarihova
Mezi lety 2005 až 2007 moderoval Leoš Mareš na Primě zábavný pořad IQ, kde soutěžící (často známé osobnosti) plnili různé úkoly a odpovídali na otázky, které testovaly logické myšlení, paměť nebo rychlost reakcí.
Autor: FTV Prima
Jeho raná pěvecká éra byla spojená s nošením typických kožichů. S narážkami na toto specifické období se Mareš setkává dodnes.
Autor: Herminapress
Vedle bohaté moderátorské praxe má Mareš ve svém portfoliu účinkování i v několika filmech - Muzzikanti, Všechno nebo nic nebo Jak básníci neztrácejí naději, kde si zahrál malou roličku mladého rebelujícícho doktora. Fotografie pochází z premiéry zmíněného filmu Dušana Kleina z ledna roku 2004.
Autor: ČTK
Na udílení Cen Anděl dorazill v květnu 2014 jako Conchita Buřt. Jednalo se o parodii na vítězku soutěže Conchitu Wurst, jež ten rok vyhrála Eurovizi s písní Rise Like a Phoenix.
Autor: Marek Navrátil, iDNES.cz
Jako ostřílený moderátor provázel soutěžící a diváky v několika řadách české, později česko-slovenské verze pěvecké soutěže Superstar.
Autor: TV Nova
Jeho první manžekou byla Monika Poslušná, se kterou v manželství strávil devět let. Rozvedli 25. května 2017.
Autor: Koláž iDNES.cz
Společně se svým kolegou Liborem Boučkem platí v Česku za jednoho z nejžádanějších moderátorů televizních přenosů, soutěží i soukromých akcí.
Autor: Česká Miss
Moderátor, příležitostný herec, ale hlavně pyšný táta dvou synů Matěje a Jakuba z jeho prvního manželství s Monikou Poslušnou.
Autor: Instagram / Leoš Mareš
Podruhé se oženil v roce 2018 s Monikou Koblížkovou, se kterou vychovávají dcerku Alex, jež dvojici rozzářila společný život v roce 2022.
Autor: Profimedia.cz
Pohybový talent prokázal v roce 2015 v 7. řadě taneční show StarDance, kde soutěžil s tanečnicí Katarínou Štumpfovou. Společně obsadili 5. místo.
Autor: Česká televize
Jako porotce zasedl v několika ročnících talentové show Česko Slovensko má talent. Na snímku je společně s dvojicí dalších porotců Lucií Bílou a Jaro Slávikem.
Autor: FTV Prima
Jako zpívajícímu moderátorovi se mu v minulosti několikrát podařilo vyprodat pražskou O2 arenu. Pokaždé sliboval, že to bude naposledy. Svou dráhu zpěváka v posledních letech však trochu upozadil, aby se věnoval nové roli promotéra. O2 arenu pod jeho vedením tak vyprodávají jiní.
Autor: Dan Materna, MAFRA