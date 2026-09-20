Bylo záměrem načasovat vydání alba na den vašich 33. narozenin?
Ano i ne. Trošku jsem si to jako dárek nadělila, protože samotný vznik desky pro mě byl velký výdej energie, financí, času a všeho, což byl ale samozřejmě záměr. S tím jsem počítala a bylo mi potěšením tohle všechno investovat do projektu, který mě bavil a těšil. Ale původně jsem plánovala desku vydat už na jaře. Pak se díky mým dalším nápadům vydání přesunulo na podzim a hezky se to takhle sešlo.
Berete tento věk jako nějakým způsobem zlomový nebo symbolický?
Ano, Kristova léta... Mé babičce je 98 let a s oblibou říká, že by potřebovala, aby jí bylo nějakých 90. Tímhle se řídím a prohlašuju, že věk je jenom číslo, a když už, tak pro mě byly zlomové spíš třicáté narozeniny. Valily se na mě ze všech stran otázky ohledně dětí, rodiny a podobně. Třiatřicet je ještě takový celkem nenápadný věk. Zvlášť třeba u chlapů, ti si v hlavě pořád připadají mladí. To je vlastnost, kterou mám ráda.
Marketingově bývá zvykem udělat společnou píseň
s někým, kdo právě vyprodal O2 arenu. Já chtěla
udělat takovou menší rebelii.