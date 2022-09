VIDEO: Podzim se vydaří, reklamy se nezříkáme, říkají čeští interpreti

Jak muzikanti vyhlíží nadcházející podzimní sezónu, která bude čelit vzrůstající ekonomické krizi? Budou se snáze uchylovat ke komerčním spolupracím? A jak hodnotí ty současné? První léto bez výrazných covidových omezení přineslo opravdu koncertní žně. Jednak vlivem přesunů již vyprodaných akcí, tak i mnoha nových. A jaký je výhled na podzim?

Nabídka bude pořád vysoká, ovšem hrozí, že se bude na kultuře a zábavě šetřit. „Lidi si budou vybírat a budou se chtít uvolnit. Takže kvalitní věci budou fungovat velice dobře,“ nevidí to tak černě generální ředitel TV Óčko Štěpán Wolde. Že se podzim hudebně vydaří, věří i většina oslovených interpretů.

Ovšem i přes tyto naděje se nelze divit, že v této nejisté době může být pro firmy snazší a lacinější přesvědčit řadu muzikantů k přímé komerční spolupráci. Pozitivní přínos takových reklamních spojení vidí šéfredaktor časopisu Headliner Honza Vedral – interpret získá velké finance na něco neuskutečnitelného, firma zase dobrou reklamu.

Ale to, jak se k tomu přistupuje v Česku, tomu podle něj neodpovídá. Nad úrovní aktuálních kampaní, které jsou přímo propojené s hudební tvorbou, si povzdechl i zpěvák Ondřej Havelka.

Zpěvačka Lenny přiznala, že nedobře udělaná spolupráce může interpretovi vysloveně ublížit, nicméně některým kritickým hlasům vzkázala: „Ale chtěla bych vidět někoho, jak odmítá obrovskou spoustu peněz.“ Za pravdu jí dal i její partner, raper a zápasník Marpo, a to na vlastním příkladě – reklamu na dámské krémy by odmítl, ale za padesát milionů by neváhal.

Jsou tedy nějaké hranice, jakým produktům by se čeští interpreti patřící k mladé generaci neupsali ani za opravdu vysoké částky? Ač návštěva sexshopu zpěvákovi Sebastianovi prý problém nedělá, s ohledem na cílovou skupinu svých fanoušků by do propagace sexuálních pomůcek nešel. Petr Lexa ze Slzy i zpěvačka Annabelle zas odmítli tabákové výrobky.