KVÍZ: Znáte dobře rockera Lennyho Kravitze, který znovu zamíří do Prahy?

15:59 , aktualizováno 15:59

Po dvou letech od poslední návštěvy se do Prahy vrátí Lenny Kravitz, rockový rebel se soulovou duší. Idol mnoha žen ohlásil světové turné Here To Love, které potrvá dva roky. Pražská zastávka je naplánována na 30. června 2020 do O2 areny. Vstupenky si můžete přednostně zakoupit ve službě iDnes Premium.