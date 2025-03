Pátá kniha novinářky, oceňované spisovatelky a autorky MF DNES Scarlett Wilkové nese název Vekslačka. Čtenáře přenese do doby socialismu a představí příběh ženy toužící po lepším životě, kterého se...

Vyučoval na základní škole v ruském Karabaši. V únoru 2022 se ale Pavel „Pasha“ Talankin postavil do čela všech, kdo nechtěli slepě následovat Putinovu propagandu a militarizaci. Snímky, které na...

Ve věku 58 let náhle zemřel herec Karel Freund. Jeho úmrtí potvrdila agentura, která ho zastupovala. Freund byl známý především rolemi obětí v českých kriminálkách, ale objevil se také ve známé...

Svůj první herecký konkurz vyhrála ve třinácti letech a o pár let později už spolupracovala s mistry oboru - režiséry Jurajem Herzem nebo Dušanem Kleinem. V současnosti Lindu Rybovou najdete na...

Třetí díl filmové série Avatar s názvem Fire and Ash (česky Oheň a popel) přinese podle režiséra Jamese Camerona hluboký emocionální zážitek. Cameronova manželka, Suzy Amis Cameronová, která film...

V sobotu 8. března zemřel Jiří Šebek, spoluzakladatel, kytarista a později baskytarista SPS. V oblíbené punkové kapele působil do roku 1995. Zprávu o jeho smrti sdílela skupina na Facebooku.

KOMENTÁŘ: Senzační výstavy výtvarného umění v Praze nejsou a zřejmě nebudou

Po delší době jsem vyrazila do Berlína a stálo to za to. Dušan David Pařízek v Berliner Ensemble inscenoval Brechtovu Svatou Johanku z jatek s úchvatnou Stefanií Reinsperger, kterou čeští televizní...