Nadžánrový všeuměl Lenny Kravitz přijede v březnu do pražské O2 areny

Blue Electric Light Tour 2025 je pokračováním toho, co magazín Billboard nazývá „Lennaissance“, tedy úspěchu alba Blue Electric Light a také Kravitzovou čerstvou hvězdou na hollywoodském chodníku slávy, cenou Music Icon Award na People’s Choice Awards 2024 nebo oceněním Best Rock Award na Video Music Awards 2024.

Lenny Kravitz zaujal už funrockově laděným debutem Let Love Rule z roku 1989, na kterém sám obstaral většinu nástrojů. Díky úspěchu alba dostal nabídky na předskakování hvězdám jako Tom Petty, David Bowie či Bob Dylan.

Počínaje druhým dvojplatinovým albem Mama Said najel Kravitz hvězdnou dráhu, z níž od té doby nevystoupil. Hit střídal hit – a bylo jich tolik, že když devátou dekádu završil kompilační deskou Greatest Hits, prodalo se jí přes jedenáct milionů kusů. K jeho nejznámějším písním patří Are You Gonna Go My Way ze stejnojmenného alba, Fly Away nebo It Ain’t Over ’til It‘s Over.

Zahrál si ve filmech Hunger Games, Hunger Games: Vražedná pomsta, Skafandr a motýl, Precious a dalších.

Vstupenky v ceně od 1 690 Kč budou v obvyklých předprodejích od 23. října 2024.