RECENZE: Lenny Kravitz nevzrušivě připomněl své hudební kořeny a oblíbence

Retro a výrazná stylizace byly pro Lennyho Kravitze vždycky vším. Dredy, upnutá trička, stylová kytara, zkrátka jasně daná image, z níž si v epizodě Simpsonových Homerova rock’n’rollová brnkačka utahoval i kreslený Mick Jagger: „Lenny, nemáš si jít vycpat rozkrok?“.

Nicméně, několik hitů se zpěvákovi, skladateli, multiinstrumentalistovi a také občasnému herci – viz například sérii Hunger Games – v minulosti složit podařilo. S novinkou Blue Electric Light to na nový globální trhák ráže Are You Gonna Go My Way? ale nevypadá. Pár slušných a příjemně se poslouchajících položek, zejména v první polovině, nabídne.