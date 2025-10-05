O hudbě i životním jubileu. Už se nechci zavděčit všem, přiznává Lenka Nová

Zpěvačka Lenka Nová. (7. května 2025) | foto: Elie Slovak

Veronika Pitthardová
  14:00
Loni na podzim oslavila padesátku. A i když se její životní tempo proměnilo, do hudby dává zpěvačka Lenka Nová stále novou energii. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o vztahu s dospívající dcerou, nové desce Podzimní ale i o tom, proč už sobě ani jiným nepotřebuje nic dokazovat. „Snažím se být co nejvíc uvěřitelná ve svém sdělení. Jsem vlastně takový zprostředkovatel,“ dodává.

Lenko, v jakém období vás naše povídání zastihuje?
Jsem uprostřed svých koncertů Padedé, kde slavím další kulatiny, ale také 35 let na scéně. Takže se to lehce točí kolem toho věku, přeci jen padesátka je zlom v životě ženy, alespoň se o tom teď hodně mluví. Sama cítím určitou změnu, ale zatím je to velmi příjemné! Až je mi hloupé o tom mluvit.

Bilancujete?
A víte, že ani ne? Nejsem ten typ. Koukám vždy spíš dopředu, než za sebe. Což je možná někdy na škodu, protože pak občas zapomínám, jaké krásné věci jsem prožila a co všechno už mám za sebou, co se třeba i podařilo. S padesátkou nepřišlo bilancování, spíš jiný přístup k sobě sama. Už si nepotřebuji nic dokazovat, spíš si všechno snažím užít a pečlivě vybírám, jak a s kým strávím svůj čas.

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

O hudbě i životním jubileu. Už se nechci zavděčit všem, přiznává Lenka Nová

Loni na podzim oslavila padesátku. A i když se její životní tempo proměnilo, do hudby dává zpěvačka Lenka Nová stále novou energii. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o vztahu s dospívající dcerou,...

