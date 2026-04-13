Soukup tu píseň schovával roky. Nakonec Norský dřevo svěřil uzdravující se Filipové

Autor:
  13:33
Zpěvačka Lenka Filipová byla o víkendu uvedena do Síně slávy hudebních cen Anděl a po dlouhých pěti letech vydala nový singl. Jmenuje se Norský dřevo a stojí za ním osvědčená autorská dvojice Ondřej Soukup a Gabriela Osvaldová. Píseň, která dlouho hledala interpreta, se k Filipové dostala vlastně náhodou.
Lenka Filipová - Norský dřevo | foto: Universal Music Group

Lenka Filipová na udílení cen Anděl 2025 na pražském Výstavišti (11. dubna 2026)
Lenka Filipová byla uvedena do Síně slávy. (11. dubna 2026)

23 fotografií

„Mám velkou radost, že se s vámi můžu konečně podělit o tuhle srdcovku. Je to skladba o vztazích a o tom, že problémy se nemusí vždycky řešit radikálně - nebo obrazně řečeno něco zapalovat,“ říká Lenka Filipová o významu písně.

„Přiznaná reminiscence na Beatles je nabíledni, obzvlášť v případě Johna Lennona,“ dodává zpěvačka k singlu Norský dřevo.

Singl vychází v době, kdy se zpěvačka zotavuje po pádu ze schodů, který utrpěla poté, co jí praskla výduť v mozku. Kvůli rekonvalescenci po zraněních, která utrpěla, musela zpěvačka přesunout své dubnové koncerty. V květnu už je ale odhodlaná znovu vystoupit před publikum a zazpívat i novou píseň.

V bezvědomí jsem se zřítila ze schodů. Lenka Filipová poprvé o zdravotních potížích

Jejími autory jsou Gabriela Osvaldová a Ondřej Soukup, kteří jsou podepsaní pod spoustou hitů, většinou psaných pro Lucii Bílou. „Text napsala Gábina před mnoha lety. Myslím, že ho původně psala k nějakému filmu, ale pak napsala jiný a tenhle zůstal na ocet. Nějak se ke mně dostal a hrozně se mi líbil,“ říká autor hudby Ondřej Soukup.

Text zhudebnil, přesto výsledek dlouho ležel v šuplíku. „Nechtěl jsem tu píseň, kterou jsem měl opravdu rád, jen tak někomu dát. A tak jsem váhal a váhal, až jsem náhodou potkal Lenku venčící psíka. Hned jak jsem ji uviděl, tak jsem si řekl, že takhle to bude,“ vypráví skladatel s tím, že už v roce 2022 poslal Lence Filipové demonahrávku.

Anděly mají Prokop, Vytisková či Mňága, rappeři „vyfakovali“ Klempíře i další

Po dlouhém výběru se nakonec produkce ujal Marcus Tran. „Odvedl skvělou práci stejně jako všichni zúčastnění. Lenčin hlas miluju už od dob, kdy jsme spolu studovali na konzervatoři,“ říká Ondřej Soukup.

„Někdy věci prostě musí dozrát a já cítím, že teď byl ten správný čas,“ říká Lenka Filipová.

Vstoupit do diskuse

Mňága a žďorp si odnesla cenu za skupinu roku

Nejčtenější

KVÍZ: Zavolejte stráže, zbláznilo se páže. Jak dobře znáte film Ať žijí duchové?

Krakovec dostal střechu také v příběhu filmu Ať žijí duchové, který se zde...

Filmová klasika Ať žijí duchové! má vše, co se vyžaduje od skvěle zvládnuté dětské podívané: vtip, spád, bezprostřední herecké výkony, kopec chytlavých písniček, nezapomenutelné výroky a nenásilné...

Koukněte na ty blbečky, jak se radují, smál se Petr Fiala s Andělem v náručí

Kapela Mňága a Žďorp přichází na slavnostní předávání cen Anděl za rok 2025....

Skupinou roku se na letošních cenách Anděl stala Mňága a Žďorp. Jedinečný úkaz, který už mnoho let brázdí česká koncertní pódia a má svou jedinečnou poetiku a také humor. Rozhovor bezprostředně po...

Anděly mají Prokop, Vytisková či Mňága, rappeři „vyfakovali“ Klempíře i další

Klára Vytisková na udílení cen Anděl 2025 na pražském Výstavišti (11. dubna...

Na pražském Výstavišti se udílely hudební ceny Anděl za rok 2025. Dvě sošky získal Michal Prokop, uspěla rapperská dvojice James Cole & Idea či seskupení Gufrau, Victor Kal a Rohony. Objevem roku se...

Sklář Janecký se pochlubil fotkou s DiCapriem. Bylo mi ctí, dodal

První snímek z natáčení filmu What Happens at Night s herci Leorardem DiCapriem...

Americká herecká superhvězda Leonardo DiCaprio aktuálně v Česku natáčí s renomovaným režisérem Martinem Scorsesem thriller What Happens at Night. Pauzu mezi natáčením využil k procházce na Malé...

Asia Express 2026: Kdo vypadnul, kdo se vrátil a kdy sledovat nové díly

Chicas z Asia Expressu vypadly, teď se ale vrací!

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Cílem účastníků je projet Laos, Kambodžu a Thajsko za jeden dolar denně. Která z devíti dvojic zůstává v soutěži...

Gotta chválil, s Matuškou se nepohodl. Které naše hvězdy Václav Hybš doprovázel

Václav Hybš během své dlouhé kariéry spolupracoval se všemi slavnými českými...

Václav Hybš během své dlouhé kariéry spolupracoval se všemi slavnými českými zpěváky od Karla Gotta a Waldemara Matušky přes Evu Pilarovou a Martu Kubišovou až k Lucii Bílé. S mnohými z nich ho...

13. dubna 2026  12:07

Asia Express 2026: Kdo vypadnul, kdo se vrátil a kdy sledovat nové díly

Chicas z Asia Expressu vypadly, teď se ale vrací!

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Cílem účastníků je projet Laos, Kambodžu a Thajsko za jeden dolar denně. Která z devíti dvojic zůstává v soutěži...

13. dubna 2026  11:31

První kapelníku, budeš chybět! Na Hybše vzpomínají Zelenková, Smigmator či Šporcl

Jitka Zelenková na oslavě 90. narozenin Václava Hybše

Odchod kapelníka Václava Hybše zasáhl řadu českých zpěváků a muzikantů, pro jejichž kariéru měl slavný dirigent zásadní význam. Vzpomínku mu věnovala zpěvačka Jitka Zelenková, zpěvák Jan Smigmator...

13. dubna 2026  10:13

RECENZE: Sněhobílý dort vězněnou dívku neobměkčil. Dejvičtí hrají o manipulaci

Anna Prášilová Fialová v představení Služebnictvo

Lenka Krobotová, Klára Melíšková, Pavel Šimčík a hlavně Anna Prášilová Fialová doslova víří po jevišti Dejvického divadla ve Služebnictvu. Právě pro jejich výkony se vyplatí novinku navštívit.

13. dubna 2026  9:12

Zemřel kapelník Václav Hybš, doprovázel zlaté slavíky i populární estrády

Václav Hybš

Ve věku 90 let zemřel v neděli trumpetista, aranžér a kapelník Václav Hybš. Vystupoval s řadou známých interpretů populární hudby včetně Karla Gotta a Waldemara Matušky. Jeho orchestr byl především v...

13. dubna 2026  7:42,  aktualizováno  8:31

Smrt Davida Stypky nás hluboce zasáhla a vlastně jsme nevěděli proč, přemýšlí filmař

Premium
Režisér Dan Svátek při besedě s návštěvníky na 1. Zlínském filmovém víkendu v...

Neboj, dýchej, čaruj. Tak se jmenuje celovečerní dokument věnovaný zesnulému muzikantovi Davidu Stypkovi. „Po dohodě s jeho blízkými jde film do kin v plně otevřené podobě, zůstalo v něm úplně...

12. dubna 2026

Koukněte na ty blbečky, jak se radují, smál se Petr Fiala s Andělem v náručí

Kapela Mňága a Žďorp přichází na slavnostní předávání cen Anděl za rok 2025....

Skupinou roku se na letošních cenách Anděl stala Mňága a Žďorp. Jedinečný úkaz, který už mnoho let brázdí česká koncertní pódia a má svou jedinečnou poetiku a také humor. Rozhovor bezprostředně po...

12. dubna 2026  13:05

Dokud budu mít energii, jdu do toho, říká dvěma Anděly oceněný Michal Prokop

V kategorii Sólový interpret vyhrál Michal Prokop a Framus Five. (11. dubna...

Nejlepší album roku 2025 natočil podle mínění Akademie populární hudby Michal Prokop s kapelou Framus Five. Nese název Ostraka a Prokop byl za něj soškou Anděl oceněný také v kategorii Sólový...

12. dubna 2026  10:53

GLOSA: Andělé bouřili nespokojeností. Místo křídel ukazovali vztyčený prostředníček

Premium
V kategorii Sólový interpret vyhrál Michal Prokop a Framus Five. (11. dubna...

Hudba má tu moc spojovat rozdělenou společnost, zaznělo na úvod předávání hudebních cen Anděl z úst moderátora Libora Boučka. V průběhu večera ale bylo stále jasnější, že na některé šrámy je muzika...

12. dubna 2026  9:10

Anděly mají Prokop, Vytisková či Mňága, rappeři „vyfakovali“ Klempíře i další

Klára Vytisková na udílení cen Anděl 2025 na pražském Výstavišti (11. dubna...

Na pražském Výstavišti se udílely hudební ceny Anděl za rok 2025. Dvě sošky získal Michal Prokop, uspěla rapperská dvojice James Cole & Idea či seskupení Gufrau, Victor Kal a Rohony. Objevem roku se...

11. dubna 2026  12:15,  aktualizováno  21:54

Jak ruská invaze i Epstein ovlivňují umění. Kurátor DOXu o úpadku vnímání i cenzuře

Premium
„Umění na hraně bude mít vždycky smysl, protože společnost je nepoučitelná a...

Na jaké nevýhody narážejí galerie za časů ruské invaze nebo Epsteinova sexuálního skandálu? Co říkali Lynchovi lidé na pražskou výstavu slavného amerického filmového režiséra a proč jsou z moderního...

11. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.