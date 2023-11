Jedu teď naplno v roli matky a obracím se ke světlu, říká Lenka Dusilová

Dá se Maria chápat jako start nové etapy ve vaší tvorbě?

Je to první věc se současnou kapelou, k níž vedla poměrně dlouhá cesta. Jde o třetí pokus sestavit skupinu a jsem maximálně spokojená. Předtím jsem měla etapu koncertního sdílení s kapelou Květy a ještě předtím jsem se snažila dát dohromady skupinu s muzikanty, kteří nahrávali album Řeka. Covid ale dost plánů zhatil, čili to vyšlo až teď. Mám skupinu Lenka Dusilová BAND, kterou vede Igor Ochepovsky. Členy jsou jeho výteční spoluhráči z jeho autorského projektu Ochepovsky Project a ještě s námi zpívá písničkářka Alen, kterou znám z Květů. A s touhle sestavou jsme natočili Mariu, kterou produkoval právě Igor a text napsal Martin Kyšperský, který mi s texty už docela dlouho pomáhá.. Je to takové přemostění mezi temnějším, existenciálním světem a světlem, k němuž se obracím. Taky je to svým způsobem mateřský dialog s mladší generací. Zajímá mě prostředí, v kterém vyrůstá, jak se cítí, jak nás vnímá. A hlavně svět v kterém žije.