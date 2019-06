Ať památky nechátrají! Lenka Dusilová čtyři z nich podpoří koncerty

Vybrat konkrétní místa nebylo tak jednoduché, jak by se v zemi plné rozpadlých skvostů dalo čekat. „Původně jsme chtěli vytipovat jednu památku v každém ze čtrnácti krajů, ideálně napříč slohy. Ale nešlo by to zvládnout produkčně ani finančně,“ líčí vznik projektu jeho ředitelka Soňa Paleta.

„V létě 2016 jsme je všechny objeli, ovšem ukázalo se, že ne všude je bezpečné koncert uspořádat. Ne všechny jsou vizuálně atraktivní. A hlavně ne za každou stojí spolek s nějakou vizí, kterou můžeme pomoct naplnit,“ vysvětluje, proč se výběr ustálil na čtyřech místech. „Nechtěli jsme vystřelit do prázdna, kdy by se vybraly peníze, opravil kus fresky, ale tím to zhaslo.“

Příkladem místa, kde nešlo akci uspořádat z bezpečnostních důvodů, je zámek Jezeří v Horním Jiřetíně. „Paní kastelánka, neuvěřitelná to žena, ho vlastním tělem chrání před těžaři. Vybrali jsme si tamní barokní divadlo, úžasný sál, kde měla premiéru Beethovenova symfonie Eroica. Ale větší publikum by tam nemohlo, ta místnost není v dobrém stavu,“ dodává Paleta.

„Neslibuju lidem, že na každém z koncertů bude úplně jiná hudba. Ale pracuju se zvukem, emocemi a tématy, která se v daný moment a na daném místě propojí s vizuální složkou. A tam je velký prostor pro improvizaci,“ avizuje podobu programu Lenka Dusilová. „Myslím, že s VJ Aeldrynem jsme dost propojené nádoby. Máme připravených pár bodů, které diváky provedou příběhem.“ Aeldryn se ještě chystá jednotlivá místa sám navštívit, nafotit a připravit se.

Ač by se dalo čekat, že zájem o památky budou mít spíše diváci z velkých měst, případně přímo z Prahy, Dusilová tvrdí, že cílí i na místní publikum. A samozřejmě na lidi, kteří rádi cestují a poznávají zajímavé lokality.

„Většinu lístků si kupují lidé z větších měst kolem a Praha je tam samozřejmě taky,“ dodává Paleta. Výnos ze vstupného poputuje spolkům, které se o jednotlivé památky starají, je i dopředu dané, na co konkrétně se použije. „I když asi předně nepůjde o peníze, spíš chceme upozornit na to, že lidé ve svém okolí mají místa, která můžou oživit a navázat tím na zpřetržené kořeny,“ tvrdí Lenka Dusilová.

