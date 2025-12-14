Čechomor poslala kamsi a zazpívala po svém. Umím být drzá, hlásí Lenka Dusilová

Lenka Dusilová je silná tvůrčí osobnost. Když během rozhovoru prohlásí, že je ráda za posluchače, kteří jsou ochotní se s ní vydat mimo bezpečný písničkový prostor, je z toho patrná opravdovost. Touha nespokojit se se snadným řešením a sdělit hudbou něco podstatného, co by mělo být vyřčeno a slyšeno.
Byl nějaký důvod, kromě vašeho blížícího se životního jubilea, k vydání retrospektivního dvojalba?
Loni jsem začala pracovat na mezigeneračních dialozích, což je spolupráce postavená na společném psaní skladeb s vybranými hudebníky mladší generace. Loňský rok byl ale složitější, neustále mi do cesty stavěl nějaké překážky, které zabraňovaly tomu, aby proces vzniku byl rychlejší.
Užívám si všechno hudební, co se kolem mě děje. Ale zároveň cítím, jak je občas těžké spojit tuhle práci s rodičovstvím.