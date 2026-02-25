RECENZE: Svůdný a sexy. Albový debut Leigh-Anne roste každým poslechem

Jindřich Göth
  9:59
V září loňského roku vydala Jade Thrilwall, bývalá členka britské popové dívčí kapely Little Mix, výborné sólové album That’s Showbiz Baby. Nyní se s vlastní deskou o slovo hlásí její kolegyně Leigh-Anne Pinnock prostřednictvím desky My Ego Told Me To.
Zpěvačka Leigh-Anne | foto: AP

Stejně jako Jade, kterou mimochodem uvidíme letos na festivalu Metronome Prague, vystupuje i Leigh-Anne pouze pod křestním jménem. A zůstaneme-li ještě chvíli u srovnávání, tak Leigh-Anne svým albem sice Jade a její „showbiz“ nepokořila, nicméně i tak stojí její sólový debut za zvýšenou pozornost.

Stylově se rovněž pohybujeme v mantinelech moderně zprodukovaného, hutného a šťavnatého popu s prvky reggae, dancehallu či R&B. V Goodbye Goodmorning zní „osmdesátková“ kytara a skladba sama jako kdyby se po očku pohlížela po tehdejším AOR, tedy rocku pro dospělé. Ovšem spíše náladou a atmosférou než konkrétními stylovými prvky.

My Ego Told Me To

75 %

Leigh-Anne

Doménou alba jsou houpavé, taneční a na výrazných melodiích postavené lehkonohé a sexy písničky jako Burning Up, Dead and Gone nebo hitovka Been a Minute. Vše se točí kolem zpěvu Leigh-Anne, který ladně proplouvá hudbou, je svůdný, ostrý, žahavý i vášnivý. V baladické Me Minus U je vysloveně slast poslouchat, jak hlasem obaluje hudební podklad a pohrává si s refrénovou melodií.

Jak už u podobných desek bývá pravidlem, podílelo se na ní hned několik producentů a skladatelů, včetně samotné Leigh-Anne, která je podepsaná pod všemi písničkami. Album ovšem nezní roztříštěně, drží pohromadě, má dobře vystavěnou dramaturgii a příjemnou stopáž necelých čtyřicet minut.

Řekneme-li o nějaké hudbě, že se „příjemně poslouchá“, můžeme tím také kulantně naznačit, že jde o muzak jedním uchem tam, druhým ven. My Ego Told Me To se velmi příjemně poslouchá jako nezávazná a nevtíravá hudební kulisa, ale velmi se vyplatí, navážete-li s tímto albem intimní a dlouhodobější vztah. S každým dalším poslechem budete mít ty písničky raději.

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář

Štěpán Kozub neustále buší v posilovně

Štěpán Kozub vyvolal bouřlivou debatu videem, v němž se opřel do angažovaných umělců. Nadával hercům, muzikantům a jiným umělcům do lepšolidí a řekl, že by měli mlčet. V diskusi pod videem se strhla...

Věnec od prezidenta, záběry z filmů. Lidé se loučili s Brejchovou, rodina ji už pohřbila

Záběr z rozloučení ze zesnulou Janou Brejchovou. Ve Velkém sále kina Lucerna...

V pražském kině Lucerna se v úterý uskutečnilo poslední rozloučení s Janou Brejchovou. Ze známých tváří dorazili Jaroslav Satoranský, Aleš Cibulka či Ondřej Kepka. Samotná rodina se s herečkou...

Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let

Eric Dane ve Washingtonu (1. října 2025)

Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...

Asia Express 2026: Překvapivé dvojice cestují přes tři země s eurem na den

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

Gott se mu klaněl, Janda žasnul. Hity krále českých textařů zná každý

Karel Gott, Helena Vondráčková a autoři pamětní desky Zdeňka Borovce Milan...

Bez nadsázky se mu říká král českých textařů. Zdeněk Borovec totiž napsal přes dva a půl tisíce textů k písničkám a mnohé zůstávají časuvzdorné. Říkal, že dobrý text se musí vysedět a musí mít...

25. února 2026  9:59

KVÍZ: Záhadná Foglarova čtvrť. Vyhrajte v soutěžním kvízu knihu Tajemná Řásnovka

Takhle si čtvrť Řásnovka z Foglarova románu představoval ilustrátor Marko...

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Aktuálně vychází Tajemná Řásnovka v novém vydání a k dostání bude...

vydáno 25. února 2026

Vinnetou i Robinson v socialistické ČSSR. Znalec líčí, jak vznikaly slavné „kodovky"

Premium
Od 50. let chyběly různobarevné svazky se čtyřmi černými pruhy v málokteré...

Od 50. let chyběly různobarevné svazky se čtyřmi černými pruhy v málokteré knihovně. Vycházely v nakladatelství Albatros (tehdy SNDK) ve velkých nákladech. A holky i kluci, rodiče i prarodiče,...

24. února 2026

Wednesday 3 přivítá posilu ze seriálu Stranger Things. Tim Burton je nadšený

Jena Ortega a Winona Ryder na zahájení 81. ročníku mezinárodního filmového...

V blíže neurčené oblasti v okolí irského Dublinu začalo natáčení třetí řady úspěšného seriálu Wednesday. Režie se opět ujal Tim Burton a na plac přivolal i svou dávnou kamarádku, která hrála v jeho...

24. února 2026  16:56

Robert Carradine spáchal sebevraždu. Zahrál si v Pomstě šprtů či u Tarantina

Herec Robert Carradine

Ve věku 71 let zemřel americký herec Robert Carradine, známý ze série Pomsta šprtů nebo z oscarového filmu Quentina Tarantina Nespoutaný Django. Podle prohlášení rodiny odešel ze světa dobrovolně....

24. února 2026  15:03

Daniel Vávra už nepokračuje v tvorbě videoher pro Warhorse. Čeká ho jiný úkol

Hostem pořadu Rozstřel je uznávaný videoherní designér a ředitel studia...

Zakladatel Warhorse Studios a vývojář světově úspěšných videoher Mafia a dvou dílů Kingdom Come: Deliverance, Daniel Vávra, se už dále ve studiu nebude věnovat tvorbě nové hry. Podle serveru...

24. února 2026  14:40

GLOSA: Ten plamen hoří už 50 let. Novinka U2 rozkrývá bolavé rány, ale nabízí i naději

Premium
Zpěvák kapely U2 Bono na koncertě v Milánu v roce 2025

Irská čtveřice U2 vydala ve středu 18. února bez předchozího upozornění EP Days of Ash s pěti novými skladbami a básní Wildpeace izraelského autora Jehudy Amichaie. V písni Yours Eternally hostuje Ed...

24. února 2026

Praha očekává příjezd Leonarda DiCapria. V hlavním městě natáčí Scorseseho film

Leonardo DiCaprio v Los Angeles (8. září 2025)

Do Prahy zřejmě dorazí koncem tohoto týdne americký herec Leonardo DiCaprio. Doplní další herecké hvězdy Jennifer Lawrenceovou, Madse Mikkelsena a Patricii Clarksonovou, které obsadil do hlavních...

24. února 2026  12:42

Současnější, než si dovedete představit. Vychází Foglarův román Tajemná Řásnovka

Tajemná Řásnovka je už šestou knihou nové edice Dílo Jaroslava Foglara. Kniha...

Je to až překvapivě současný román. Kluk který kvůli problémům doma uteče z domova a hledá daleko od domova pochopení pro svoje životní rozhodnutí. Nebo také spor o spravedlnost a peníze, tedy o...

24. února 2026  11:29

24. února 2026  11:12

Mladá krev v Hradci. Yungblud poprvé vyveze svůj festival a rovnou k nám

Yungblud na Bludfestu

V Hradci Králové se bude 27. června konat Bludfest, hudební festival, za jehož vznikem stojí zpěvák a skladatel Yungblud. Kromě něj samotného v areálu Park 360 vystoupí Primal Scream, Biffy Clyro,...

24. února 2026  11:09

KOMENTÁŘ: Dejte umělcům cenu, oni vás pak znectí, vzkazuje Berlinale

Premium
Palestinsko-syrský filmař Abdallah Al-Chatíb (uprostřed) nastoupil při...

Bývaly doby, kdy se Berlinale pyšnilo tím, že je ze všech prvoligových filmových festivalů tím nejpolitičtějším. Teď už by možná rádo zařadilo zpátečku, protože letošní ceremoniál, při kterém se na...

24. února 2026

