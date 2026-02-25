RECENZE: Svůdný a sexy. Albový debut Leigh-Anne roste každým poslechem
Stejně jako Jade, kterou mimochodem uvidíme letos na festivalu Metronome Prague, vystupuje i Leigh-Anne pouze pod křestním jménem. A zůstaneme-li ještě chvíli u srovnávání, tak Leigh-Anne svým albem sice Jade a její „showbiz“ nepokořila, nicméně i tak stojí její sólový debut za zvýšenou pozornost.
Stylově se rovněž pohybujeme v mantinelech moderně zprodukovaného, hutného a šťavnatého popu s prvky reggae, dancehallu či R&B. V Goodbye Goodmorning zní „osmdesátková“ kytara a skladba sama jako kdyby se po očku pohlížela po tehdejším AOR, tedy rocku pro dospělé. Ovšem spíše náladou a atmosférou než konkrétními stylovými prvky.
My Ego Told Me To
Leigh-Anne
Doménou alba jsou houpavé, taneční a na výrazných melodiích postavené lehkonohé a sexy písničky jako Burning Up, Dead and Gone nebo hitovka Been a Minute. Vše se točí kolem zpěvu Leigh-Anne, který ladně proplouvá hudbou, je svůdný, ostrý, žahavý i vášnivý. V baladické Me Minus U je vysloveně slast poslouchat, jak hlasem obaluje hudební podklad a pohrává si s refrénovou melodií.
Jak už u podobných desek bývá pravidlem, podílelo se na ní hned několik producentů a skladatelů, včetně samotné Leigh-Anne, která je podepsaná pod všemi písničkami. Album ovšem nezní roztříštěně, drží pohromadě, má dobře vystavěnou dramaturgii a příjemnou stopáž necelých čtyřicet minut.
Řekneme-li o nějaké hudbě, že se „příjemně poslouchá“, můžeme tím také kulantně naznačit, že jde o muzak jedním uchem tam, druhým ven. My Ego Told Me To se velmi příjemně poslouchá jako nezávazná a nevtíravá hudební kulisa, ale velmi se vyplatí, navážete-li s tímto albem intimní a dlouhodobější vztah. S každým dalším poslechem budete mít ty písničky raději.
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu Zlín 55 %, Goyovy přízraky 60 %, Prci, prci, prcičky: Školní sraz 40 %, Indiana Jones a Království křišťálové lebky 80 %, Odstřelovač 50 %, Pluk mizerů 80 %, Padesát odstínů svobody 20 %, Ben Hur 50 %, Velký vlastenecký výlet 65 %, Flash 65 %, Zlatý podraz 65 %, Pustina 75 %, Potomci lidí 80 %, Když se řekne Jiří Černý 60 %, Teorie tygra 60 %, Spider-Man 3 60 %, Vetřelec: Romulus 80 %, Emilia Pérez 80 %
Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář
Štěpán Kozub vyvolal bouřlivou debatu videem, v němž se opřel do angažovaných umělců. Nadával hercům, muzikantům a jiným umělcům do lepšolidí a řekl, že by měli mlčet. V diskusi pod videem se strhla...
Věnec od prezidenta, záběry z filmů. Lidé se loučili s Brejchovou, rodina ji už pohřbila
V pražském kině Lucerna se v úterý uskutečnilo poslední rozloučení s Janou Brejchovou. Ze známých tváří dorazili Jaroslav Satoranský, Aleš Cibulka či Ondřej Kepka. Samotná rodina se s herečkou...
Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let
Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...
Asia Express 2026: Překvapivé dvojice cestují přes tři země s eurem na den
Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...
Gott se mu klaněl, Janda žasnul. Hity krále českých textařů zná každý
Bez nadsázky se mu říká král českých textařů. Zdeněk Borovec totiž napsal přes dva a půl tisíce textů k písničkám a mnohé zůstávají časuvzdorné. Říkal, že dobrý text se musí vysedět a musí mít...
RECENZE: Svůdný a sexy. Albový debut Leigh-Anne roste každým poslechem
V září loňského roku vydala Jade Thrilwall, bývalá členka britské popové dívčí kapely Little Mix, výborné sólové album That’s Showbiz Baby. Nyní se s vlastní deskou o slovo hlásí její kolegyně...
KVÍZ: Záhadná Foglarova čtvrť. Vyhrajte v soutěžním kvízu knihu Tajemná Řásnovka
Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Aktuálně vychází Tajemná Řásnovka v novém vydání a k dostání bude...
Vinnetou i Robinson v socialistické ČSSR. Znalec líčí, jak vznikaly slavné „kodovky“
Od 50. let chyběly různobarevné svazky se čtyřmi černými pruhy v málokteré knihovně. Vycházely v nakladatelství Albatros (tehdy SNDK) ve velkých nákladech. A holky i kluci, rodiče i prarodiče,...
Wednesday 3 přivítá posilu ze seriálu Stranger Things. Tim Burton je nadšený
V blíže neurčené oblasti v okolí irského Dublinu začalo natáčení třetí řady úspěšného seriálu Wednesday. Režie se opět ujal Tim Burton a na plac přivolal i svou dávnou kamarádku, která hrála v jeho...
Robert Carradine spáchal sebevraždu. Zahrál si v Pomstě šprtů či u Tarantina
Ve věku 71 let zemřel americký herec Robert Carradine, známý ze série Pomsta šprtů nebo z oscarového filmu Quentina Tarantina Nespoutaný Django. Podle prohlášení rodiny odešel ze světa dobrovolně....
Daniel Vávra už nepokračuje v tvorbě videoher pro Warhorse. Čeká ho jiný úkol
Zakladatel Warhorse Studios a vývojář světově úspěšných videoher Mafia a dvou dílů Kingdom Come: Deliverance, Daniel Vávra, se už dále ve studiu nebude věnovat tvorbě nové hry. Podle serveru...
GLOSA: Ten plamen hoří už 50 let. Novinka U2 rozkrývá bolavé rány, ale nabízí i naději
Irská čtveřice U2 vydala ve středu 18. února bez předchozího upozornění EP Days of Ash s pěti novými skladbami a básní Wildpeace izraelského autora Jehudy Amichaie. V písni Yours Eternally hostuje Ed...
Praha očekává příjezd Leonarda DiCapria. V hlavním městě natáčí Scorseseho film
Do Prahy zřejmě dorazí koncem tohoto týdne americký herec Leonardo DiCaprio. Doplní další herecké hvězdy Jennifer Lawrenceovou, Madse Mikkelsena a Patricii Clarksonovou, které obsadil do hlavních...
Současnější, než si dovedete představit. Vychází Foglarův román Tajemná Řásnovka
Je to až překvapivě současný román. Kluk který kvůli problémům doma uteče z domova a hledá daleko od domova pochopení pro svoje životní rozhodnutí. Nebo také spor o spravedlnost a peníze, tedy o...
Asia Express 2026: Překvapivé dvojice cestují přes tři země s eurem na den
Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
Mladá krev v Hradci. Yungblud poprvé vyveze svůj festival a rovnou k nám
V Hradci Králové se bude 27. června konat Bludfest, hudební festival, za jehož vznikem stojí zpěvák a skladatel Yungblud. Kromě něj samotného v areálu Park 360 vystoupí Primal Scream, Biffy Clyro,...
KOMENTÁŘ: Dejte umělcům cenu, oni vás pak znectí, vzkazuje Berlinale
Bývaly doby, kdy se Berlinale pyšnilo tím, že je ze všech prvoligových filmových festivalů tím nejpolitičtějším. Teď už by možná rádo zařadilo zpátečku, protože letošní ceremoniál, při kterém se na...