Britové zařadili Ledeckého hit na seznam nejuplakanějších vánočních songů

Zapomeňte na všudypřítomné songy Mariah Carey či dua Wham! Také Evropa má své vánoční hity, které mohou působit mile, ale i otravně.

The Guardian si jich několik vybral do svého seznamu. Označil je za „nejkrásnější, nejuplakanější či nejhloupější, ale také seriózní či nevyzpytatelné“. A dostal se mezi ně také český hitmaker Janek Ledecký.

Jeho Sliby se maj plnit o Vánocích z roku 1993 je šlágr, bez kterého by Vánoce v Česku nejspíš nebyly Vánoci.

Ledeckého vánoční píseň zařadil Guardian ve svém žebříčku mezi dvanácti songy na desáté místo. Shrnuje i příběh, který se zde mezi tóny harmoniky, kytary a houslí line.

„Vzpomínka na dávný milostný příběh dvou šestnáctiletých lidí, kteří vynechají mši jen proto, aby mohli být spolu. Když se ti dva po letech znovu potkají, vymění si pohledy, ale vzpomínka v nich zůstává silná,“ píše Guardian. Připomíná i jiný Ledeckého song s vánoční tématikou, a to Ryba rybě.

Do čela svého playlistu nasadil Guardian francouzský hit Petit Papa Noël složený v roce 1944 Henri Martinetem, otextovaný Raymondem Vincym a zpopularizovaný korsickým umělcem Tinem Rossim v roce 1946, jehož verze se s 5,7 miliony prodaných kusů stala nejprodávanějším singlem všech dob.

Do výběru zařadil verzi zpívanou zpěvačkou Dalidou (1933-1987). Jak list připomíná, Dalidě nebyla hudba s vánoční tématikou cizí, spolu s dalšími podobnými písněmi vydala v roce 1960 souhrnnou desku.

Na druhé místo je v žebříčku zařazena řecká S’Agapo zpěvačky Eleni Foureiry. Ta si díky popové skladbě Fuego vybojovala v roce 2018 druhé místo v soutěži Eurovize. Její vánoční píseň doprovází instrumentace hitu Mariah Carey All I Want For Christmas Is You.

V žebříčku jsou pak zařazeny vánoční písně ze Švédska, Ukrajiny, Rumunska, Nizozemska či Dánska.

Například švédská píseň Tänd ett ljus (Zapal svíčku) od trojice umělců Triad ovládla zkraje roku 1988 tamní hitparády. Historie ale nakonec ukázala, že tahle vánoční písnička byla jediným hitem této švédské skupiny.