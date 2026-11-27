Námět videoklipu, jeho režie a text písně je dílem zpěvákovy manželky Elišky Bártové. Společně s kameramanem a druhým režisérem Jakubem Mahdalem vtiskla snímku filmový ráz a výraznou práci se světlem a detaily. Hlavní dějovou linkou provází choreografie Ivany Hannichové v podání profesionálních tanečníků Dominika Vodičky a Elišky Hulínské. Bezpečnou konstrukci a zavěšení sítě pro všechny účinkující v rámci show riggingu zajistil Tomáš Pintér.
„Když jsem Elišce nechal volnou ruku, aby vymyslela videoklip, netušil jsem, že skončím polonahý v síti a ještě mě donutí tančit,“ směje se Václav Noid Bárta, současný zpěvák kapely Dymytry a rovněž vítěz Českého slavíka 2025 v kategorii Zpěvák.
Po hudební stránce jde o ryze autorskou záležitost. Noid Bárta píseň nejen složil a nazpíval, ale postaral se i o kompletní produkci, mix, master a nahrál všechny kytarové a basové party. Za bicími ho doplnil Eda Štěpánek.