Formát dvojalba není příliš obvyklý, v dnešní „rozkouskované“ době teprve ne. Z jakého důvodu jste se pro něj rozhodli?
Tahle volba byla jednoduchá – na jednu desku by se ty písničky prostě nevešly. Je jich šestnáct, což není málo.
Zároveň ale musím říct, že mi nepřipadá, že poslouchám dvojalbum s šestnácti skladbami, natolik je to soudržná deska.
To ráda slyším. Hodně jsme pracovali na tom, aby bylo tohle album vyvážené. V celém tvůrčím procesu nám to vlastně zabralo nejvíc času.
Je pravda, že jste před šesti lety napsali první půlku desky, která ale byla tak smutná, že jste museli dopsat veselejší druhou část?
Je to tak. První půlka desky vznikla v době kovidu. Asi i proto byla hodně hluboká a já konkrétně jsem v té době, která byla pro nás všechny dost obtížná, nechtěla vysílat do světa písničky, který by v sobě nenesly nějaké světlo na konci tunelu. Jsem moc ráda, že se nám to povedlo dotáhnout, i když to chvíli trvalo.
Pojítkem alba jsou mimo jiné texty Johany Frankové. Jak jste se s ní propojili a čím vás její psaní oslovuje?
S Johanou jsme už spolupracovali dříve, takže jsme věděli, že tohle spojení bude fungovat. Johana je žena, jejíž citová i intelektuální krajina je velice rozmanitá a umí jít pod povrch. Každý slovo má svůj důvod, svoje místo a symboliku. Není to zkrátka žádná slovní vata, což je pro nás důležité.
Jakým způsobem pracujete v Lanugu při skládání nových písní?
Na této desce, i díky covidu, vznikaly demáče v podstatě výhradně ve studiu našeho kapelníka, skladatele a producenta Viliama Béreše. Celkový zvuk je pak ale dán tím, jak kdo z nás hraje a zpívá. A taky jak hudební témata cítí a interpretuje. To je pak náš originální otisk a zvuk Lanugo.
Slavíte dvacet let na scéně, což je úctyhodné číslo. Když se ohlédnete zpět, které okamžiky byste vypíchla jako klíčové a nejšťastnější?
Vzpománím na takové ty malé okamžiky štěstí na pódiu, kdy jsem ve spojení s kapelou a lidmi, kteří přišli na náš koncert. Miluju energii, která mezi námi proudí, to je malý zázrak. Mám taky ráda chemii, kterou mezi sebou s klukama máme. Konkrétně to, že už každý ví, co udělat, aby to zaklaplo do celkového zvuku a výsledku. Dlouhé vztahy mají prostě svoje výhody a krásy.
Mezi úspěchy bych zařadila nejen hraní v Londýně, Bruselu a Miláně, ale i každý koncert u nás v republice. Ať už na velkých pódiích, jako třeba ve Velké Lucerně pro 5000 lidí, nebo naopak na malých pódiích a malých městech či vesničkách, kam dorazí ti nejvěrnější.
Byly naopak i nějaké chvíle, kdy se nedařilo, jak mělo a přišly i třeba pochybnosti o smyslu tvorby a další existence?
Určitě. Tyhle okamžiky zná asi každá kapela. Krize je vlastně příležitost věci posunout dál. Zkušenost, kterou je potřeba si projít.
Kromě novinky Lanuga jste také společně se skladatelem a klavíriskou Martinem Brunnerem vydala album Zábrana. Z jakého důvodu jste se rozhodli zhudebnit zrovna básně spisovatele a vynikajícího překladatele Jana Zábrany?
Přišel s tím právě Martin Brunner, kterého oslovil jak jazyk, kterým Jan Zábrana pracuje, tak jeho pohnutý životní příběh plný nesvobody, cenzury a zákazu umělecké činnosti. Myslíme si, že je nutné si to připomínat. V této době obzvláště.
Lanugo, Zábrana, vaše sólová deska z loňského roku – máte dost široký hudební záběr. Je ještě nějaký styl nebo hudební forma, do které jste se dosud nepustila a ráda byste?
Ano. Hudba je nekonečná a stále se měnící neviditelná hmota. Člověk v ní pořád hledá a nachází nové tvary. Loni jsem se pustila s klavíristou Mikulášem Pokorným do velkého dobrodružství, crossoveru folku a jazzu. Přizvali jsme si špičkové jazzové hudebníky, kontrabasistu Jaromíra Honzáka a bubeníka Marka Urbánka, a právě v těchto dnech finišujeme nahrávky, které bychom chtěli na podzim představovat a postupně vydat. Opravdu moc mě to baví a už se na to těším.
Pomýšlíte také na další sólovou desku?
Teď jsem v jednom kole, ale už se mi v hlavě klubou nějaké nápady. Tak se těším na další dny, další harmonie, další melodie. Další radosti a dobrodružství, které se nejlíp rodí z ticha.