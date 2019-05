Proč změnil názor na Eurovizi? Albert Černý odpoví Za scénou

Semifinále se uskuteční v Tel Avivu, kam se kapela podívala už v rámci natáčení krátkého spotu pro soutěž. Kromě toho Lake Malawi vystoupili ještě v rámci tzv. pre-parties v Londýně, Moskvě nebo Amsterdamu, kde se interpreti představili zahraničním fanouškům.

Do izraelské metropole míří Lake Malawi s písní Friend Of A Friend, kterou Albert Černý napsal během jednoho dne společně s Janem Steinsdoerferem a Mikolajem Trybulcem. Původně ani jeden z autorů nezamýšlel, že by skladbu využili pro účely Eurovize.

Lake Malawi fungují od roku 2013. První deska Surrounded by Light jim vyšla před dvěma lety, posluchači si oblíbili především singly Spaced Out a Paris. Sám Albert Černý si však hudební fanoušky získal už jako frontman třinecké kapely Charlie Straight, která se před šesti lety rozešla.

