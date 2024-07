VIDEO: Lady Gaga pustila fanouškům úryvky ze svého nového alba

„Francouzští fanoušci mě tento týden před hotelem tak moc dojali, že dnes večer vyjdu ven a rozloučím se s nimi,“ napsala zpěvačka v neděli na Instagram. Předtím na zahajovacím ceremoniálu olympijských her zazpívala kabaretní píseň Mon Truc en Plumes.

Toto vystoupení ale vypadalo spontánně. Najednou vykoukla ze střešního okna své limuzíny a rozjařeným příznivcům z notebooku pustila metalový elektronický beat.

Pak s chichotáním zmizela v limuzíně. Fanoušci začali freneticky skandovat její jméno a úryvky jejích písní.

Asi po minutě se objevila hlava Lady Gaga znovu a zpěvačka pronesla: „Omlouvám se, pustím ještě jednu.“ A přehrála druhý klip, který připomínal gotický popový zvuk z jejího alba Artpop.

Po pózování pro fotografy se vrátila do hotelu a nadšenému shromáždění oznámila, že na zbytek si ještě musí počkat. Nové album bude její první sólovou nahrávkou od roku 2020. Tehdy vyšly hity Stupid Love a Rain On Me z alba Chromatica.

Gaga na olympiádě sledovala gymnastiku a během nedělního plaveckého finále se seznámila s francouzským premiérem Gabrielem Attalem.

Fanoušky na setkání nejvíce zaujalo, když Gaga Attalovi představila svého přítele Michaela Polanskeho, se kterým chodí čtyři roky, jako snoubence.