Jak se cítíme, když je po všem. Lady Gaga odtajnila hororový klip k nové Wednesday

Představitelka titulní role Wednesday a rovněž jedna z producentek seriálu Jenna Ortega prohlásila, že zpěvaččino převtělení do role učitelky Rotwoodové působilo, jako kdyby byla Lady Gaga předurčena procházet se po chodbách akademie Nevermore.
„Pokud máte rádi Wednesday a patříte k fanouškům Lady Gaga, budete jejím výkonem okouzleni. Je neuvěřitelná, přesně ví, co a jak má udělat. Sledovat ji je téměř surrealistický zážitek,“ prohlásila Jenna Ortega u příležitosti setkání Netflix Tudum 2025: The Live Event.
Nadšení neskrýval ani režisér a výkonný producent seriálu Tim Burton: „Lady Gaga je skvělá herečka a zpěvačka, jsem léta jejím fanouškem. Jsem velmi vděčný za to, co do seriálu vnesla.“
Sama Lady Gaga se nechala slyšet, že patří k milovníkům seriálu Wednesday, čili na nabídku zahrát si v druhé řadě a přispět svou vlastní skladbou okamžitě kývla.
Píseň The Dead Dance vyšla ve středu 3. září a doplnil ji videoklip v režii samotného Tima Burtona. Je stylově téměř kompletně černobílý, plný znepokojivých obrazů, hororových rekvizit – děsivě vyhlížející panenky – a Lady Gaga působí díky trhaným pohybům z úvodních záběrů jako oživlá loutka.
Lady Gaga uvedla, že inspirací pro vznik skladby byl rozchod. „Zpívám o tom, jak se cítíme, když je po všem. Jak konec vztahu může zničit naši schopnost doufat v lásku. Zároveň má ale skvělý funky rytmus, což z ní zároveň dělá skladbu nejen o konci vztahu, ale také taneční pecku, kterou si můžete užít s přáteli,“ svěřila se Lady Gaga.
Zpěvačka a herecká hvězda filmů Zrodila se hvězda, Klan Gucci nebo Joker: Folie à Deux už byla nepřímo spjatá s první řadou Wednesday, kdy se stalo virálním hitem video z TikToku, které propojilo hrdinčin slavný taneček na písničku Goo Goo Muck kapely The Cramps se skladbou Bloody Mary právě od Lady Gaga.