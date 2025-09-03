Jak se cítíme, když je po všem. Lady Gaga odtajnila hororový klip k nové Wednesday

V druhé části druhé řady seriálu Wednesday, která je na Netflixu k vidění od 3. září, se v roli záhadné učitelky Rosaline Rotwoodové setkáme se zpěvačkou a herečkou Lady Gaga. Při této příležitosti zveřejnila novou skladbu The Dead Dance, doplněnou videoklipem.
Představitelka titulní role Wednesday a rovněž jedna z producentek seriálu Jenna Ortega prohlásila, že zpěvaččino převtělení do role učitelky Rotwoodové působilo, jako kdyby byla Lady Gaga předurčena procházet se po chodbách akademie Nevermore.

„Pokud máte rádi Wednesday a patříte k fanouškům Lady Gaga, budete jejím výkonem okouzleni. Je neuvěřitelná, přesně ví, co a jak má udělat. Sledovat ji je téměř surrealistický zážitek,“ prohlásila Jenna Ortega u příležitosti setkání Netflix Tudum 2025: The Live Event.

Takové zlo nezná ani Wednesday. Na její seriál láká Ivan Mládek a jeho Jožin z bažin

Nadšení neskrýval ani režisér a výkonný producent seriálu Tim Burton: „Lady Gaga je skvělá herečka a zpěvačka, jsem léta jejím fanouškem. Jsem velmi vděčný za to, co do seriálu vnesla.“

Sama Lady Gaga se nechala slyšet, že patří k milovníkům seriálu Wednesday, čili na nabídku zahrát si v druhé řadě a přispět svou vlastní skladbou okamžitě kývla.

Píseň The Dead Dance vyšla ve středu 3. září a doplnil ji videoklip v režii samotného Tima Burtona. Je stylově téměř kompletně černobílý, plný znepokojivých obrazů, hororových rekvizit – děsivě vyhlížející panenky – a Lady Gaga působí díky trhaným pohybům z úvodních záběrů jako oživlá loutka.

Finále seriálu Wednesday 2 je venku. Netflix vypustil další čtyři díly

Lady Gaga uvedla, že inspirací pro vznik skladby byl rozchod. „Zpívám o tom, jak se cítíme, když je po všem. Jak konec vztahu může zničit naši schopnost doufat v lásku. Zároveň má ale skvělý funky rytmus, což z ní zároveň dělá skladbu nejen o konci vztahu, ale také taneční pecku, kterou si můžete užít s přáteli,“ svěřila se Lady Gaga.

Zpěvačka a herecká hvězda filmů Zrodila se hvězda, Klan Gucci nebo Joker: Folie à Deux už byla nepřímo spjatá s první řadou Wednesday, kdy se stalo virálním hitem video z TikToku, které propojilo hrdinčin slavný taneček na písničku Goo Goo Muck kapely The Cramps se skladbou Bloody Mary právě od Lady Gaga.

