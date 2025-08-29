„Tancujte Mrtvý tanec (pozn. red. v anglickém originále Dead Dance). Třetího září,“ uvedla bez dalších podrobnosti zpěvačka na sociální síti X. Vydání skladby The Dead Dance už dříve avizovala také samotná společnost Netflix, pro jejíž seriál Wednesday Gaga píseň vytvořila.
„Jsem nadšená, že mohu tuto píseň vydat společně se seriálem Wednesday. Jsem velká fanynka tohoto seriálu a moc mě bavilo se v něm objevit, abych podpořila ‚The Dead Dance‘,“ uvedla Gaga v tiskové zprávě pro Tudum .
Báli jsme se na place, přiznávají hvězdy seriálu Wednesday. Slibují víc temnoty
Ve čtvrtek se v New Yorku odehrála tzv. hřbitovní slavnost (pozn. graveyard gala). Tu uspořádal Netflix pro 300 fanoušků, novináře a influencery.
Na ní se objevili známí herci z Wednesday jako Jenna Ortega (Wednesday Addams), Emma Myers (Enid Sinclair), nebo Joy Sunday (Bianca Barclay). Dorazila ale i Lady Gaga, která se objevila v mystických až okultních šatech v gotickém stylu, vše zapadlo do tematiky očekávaného singlu The Dead Dance.
Fanoušci, kteří se zúčastnili akce „Wednesday’s Graveyard Gala“ v New Yorku, měli možnost poslechnout si nový singl Lady Gagy ještě před jeho vydáním.
Účastníci byli uvedeni do zvukových kabin ve tvaru rakví, kde si novou píseň poprvé poslechli přes sluchátka. Nahrávání nebylo povoleno, na internetu však koluje úryvek ve špatné kvalitě, který by mohl naznačovat alespoň refrén písně.
Na akci Netflix Tudum 2025: The Live Event bylo už dříve odhaleno, že Gaga se objeví také ve druhé části druhé řady seriálu Wednesday v roli tajemné a záhadné Rosaline Rotwoodové, legendární učitelky z Nevermore, která se setká s Wednesday Addamsovou.
V rozhovoru pro iDNES.cz pak herci ze seriálu s temnou tradicí prozradili, že můžeme očekávat díly temnější, možná o fous dospělejší, znovu však kořeněné Wednesdayinou typickou ironií a sympatickou temnotou.
Netflix láká na temné finále. Wednesday se vrací v traileru ke druhé části
Děj druhé části se bude odehrávat opět v prostředí akademie Nevermore, kde se Wednesday zaplete do nové nadpřirozené záhady. Kromě známých tváří, jako jsou Emma Myersová, Catherine Zeta-Jonesová nebo Luis Guzmán, se diváci mohou těšit i na nová jména včetně Jamieho McShanea, Thandiwe Newtonové nebo Haleyho Joela Osmenta.
První část druhé série měla premiéru 6. srpna a nabídla čtyři epizody. Druhá část, obsahující další čtyři díly, dorazí na obrazovky Netflixu již začátkem září. Závěrečné díly by podle tvůrců měly uzavřít některé dlouhodobé zápletky, ale zároveň připravit půdu pro již potvrzenou třetí řadu.
14. srpna 2025