Těžko říct, zda zpěvačka vyslyšela přání fanoušků, aby natočila zase něco ve stylu alba The Fame, nebo zda sama od sebe cítila potřebu vrátit se k osvědčeným jistotám. Každopádně na Mayhem je to Lady Gaga, jak ji známe z dob, kdy drtila hitparády peckami jako Just Dance, Paparazzi nebo Poker Face. Což jsou vlastně dodnes její největší a nejhranější hity, i když s debutem její pěvecká kariéra nestojí a nepadá.

Úderné a pochromované taneční popové hymny jsou zpět.