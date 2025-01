Billie, Robbie a Ed Sheeran v kolébce špíny. Rok 2025 bude hudebně výživný

Hned zkraje roku potěší milovníky britské kytarové hudby nová deska kapely Franz Ferdinand, nazvaná The Human Fear. Těšit se můžeme také na countryové album Ringo Starra, někdejšího bubeníka The Beatles, a koncem ledna vydá novinku Hurry Up Tomorrow zpěvák The Weeknd. Se soulově laděnou deskou Deep Emotions se na přelomu ledna a února přihlásí také česká zpěvačka Debbi. Koncem roku 2024 už představila první ochutnávku You Wanted All, kterou připravila s producentem Borisem Carloffem.

Colours Of Ostrava láká na koncerty punkového pantáty Iggyho Popa, Stinga, Dana Bártu, Calina, Shaggyho nebo elektronického dua The Chainsmokers.