Bratři v discu. Osmdesáti let se dožívá Barry Gibb, poslední žijící člen Bee Gees

Skupinu Bee Gees tvořili tři bratři Gibbovi, kromě Barryho o tři roky mladší dvojčata Robin a Maurice. V počátcích sestavu doplňovali ještě další hudebníci. Veřejně účinkovat začali Gibbové už v dětském věku.
Poprvé vystoupili v Manchesteru v roce 1955, tři roky před tím, než se s rodiči z Velké Británie odstěhovali do Austrálie. Tam také v roce 1958 založili Bee Gees, jejíž název není nic jiného než zkratka spojení Brothers Gibb – tedy bratři Gibbovi. První hity jako Massachusetts nahráli v 60. letech, kdy se rovněž vrátili do rodné vlasti.
Koncem této dekády Robin ze skupiny kvůli sporům s Barrym odešel, ale za dva roky se vrátil. Bee Gees sbírali fanoušky pomocí sirupově sladkých melodií, rámovaných košatými smyčcovými aranžmá a zpívaných výraznými falzetovými vokály.
V 70. letech Bee Gees zachytili rostoucí boom žánru zvaného disco a přispěli několika skladbami do filmu Horečka sobotní noci v hlavní roli s Johnem Travoltou. Snímek z roku 1977 se stal diváckým hitem a soundtrack z něj s hity jako How Deep Is Your Love, You Should Be Dancing, Stayin’ Alive nebo Night Fever je jedním z nejprodávanějších hudebních alb všech dob.
V 80. letech Bee Gees spolupracovali s Dianou Ross, Dolly Parton či s Kennym Rogersem. V roce 1987 zabodovali hitem You Win Again z alba E.S.P. Poslední řadovou nahrávkou v katalogu skupiny je This Is Where I Came In z roku 2001.
Barry Gibb má za sebou také sólové úspěchy, hitem se stal například duet Guilty s Barbrou Streisandovou. Dnes už je jako jediný z bratrské trojice naživu. V lednu 2003 zemřel na následky infarktu Maurice a Robin podlehl v květnu 2012 rakovině.
Když Barry v roce 2017 převzal Řád britského impéria, věnoval ho svým zesnulým sourozencům. „Je to více jejich ocenění než moje,“ prohlásil hudebník. Královna Alžběta II. ho vyznamenala nejen za zásluhy na hudebním poli, ale také za charitativní činnost.