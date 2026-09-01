Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bratři v discu. Osmdesáti let se dožívá Barry Gibb, poslední žijící člen Bee Gees

Autor: ,
  8:00
Robin, Barry a Maurice Gibbové, dohromady kapela Bee Gees

Robin, Barry a Maurice Gibbové, dohromady kapela Bee Gees | foto: Profimedia.cz

Hudebník Barry Gibb pokládá růži na hrob při pohřbu zesnulého bratra Robina.
Raná sestava skupiny Bee Gees v časech jejich hitu Massachusetts. Zleva Robin...
Raná sestava skupiny Bee Gees. Colin Peterson druhý zleva
Barry Gibb předává Samu Smithovi cenu za nejlepší popové album (2014). Gibb byl...
8 fotografií
Osmdesáti let se 1. září dožívá kytarista a zpěvák Barry Gibb. Poslední žijící člen britské kapely Bee Gees se v počtu hitů v hitparádě Billboard Hot 100 se coby skladatel vyrovná Johnu Lennonovi a Paulu McCartneymu.

Skupinu Bee Gees tvořili tři bratři Gibbovi, kromě Barryho o tři roky mladší dvojčata Robin a Maurice. V počátcích sestavu doplňovali ještě další hudebníci. Veřejně účinkovat začali Gibbové už v dětském věku.

Poprvé vystoupili v Manchesteru v roce 1955, tři roky před tím, než se s rodiči z Velké Británie odstěhovali do Austrálie. Tam také v roce 1958 založili Bee Gees, jejíž název není nic jiného než zkratka spojení Brothers Gibb – tedy bratři Gibbovi. První hity jako Massachusetts nahráli v 60. letech, kdy se rovněž vrátili do rodné vlasti.

Robin, Barry a Maurice Gibbové, dohromady kapela Bee Gees
Raná sestava skupiny Bee Gees v časech jejich hitu Massachusetts. Zleva Robin Gibb, Maurice Gibb, Vince Melooney, Colin Peterson a Barry Gibb (11. prosince 1967)
Raná sestava skupiny Bee Gees. Colin Peterson druhý zleva
Barry Gibb předává Samu Smithovi cenu za nejlepší popové album (2014). Gibb byl členem Bee Gees, kteří byli ocenění za celoživotní přínos.
8 fotografií

Koncem této dekády Robin ze skupiny kvůli sporům s Barrym odešel, ale za dva roky se vrátil. Bee Gees sbírali fanoušky pomocí sirupově sladkých melodií, rámovaných košatými smyčcovými aranžmá a zpívaných výraznými falzetovými vokály.

V 70. letech Bee Gees zachytili rostoucí boom žánru zvaného disco a přispěli několika skladbami do filmu Horečka sobotní noci v hlavní roli s Johnem Travoltou. Snímek z roku 1977 se stal diváckým hitem a soundtrack z něj s hity jako How Deep Is Your Love, You Should Be Dancing, Stayin’ Alive nebo Night Fever je jedním z nejprodávanějších hudebních alb všech dob.

V 80. letech Bee Gees spolupracovali s Dianou Ross, Dolly Parton či s Kennym Rogersem. V roce 1987 zabodovali hitem You Win Again z alba E.S.P. Poslední řadovou nahrávkou v katalogu skupiny je This Is Where I Came In z roku 2001.

Barry Gibb má za sebou také sólové úspěchy, hitem se stal například duet Guilty s Barbrou Streisandovou. Dnes už je jako jediný z bratrské trojice naživu. V lednu 2003 zemřel na následky infarktu Maurice a Robin podlehl v květnu 2012 rakovině.

Když Barry v roce 2017 převzal Řád britského impéria, věnoval ho svým zesnulým sourozencům. „Je to více jejich ocenění než moje,“ prohlásil hudebník. Královna Alžběta II. ho vyznamenala nejen za zásluhy na hudebním poli, ale také za charitativní činnost.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V 52 letech zemřel Václav Neckář mladší, slavnému otci pomohl s návratem na pódia

Václav Neckář se synem Václavem

Ve věku 52 let zemřel syn zpěváka Václava Neckáře, křestním jménem rovněž Václav. Zprávu serveru CNN Prima News potvrdil zpěvákův manažer Karel Jiříček z umělecké agentury Artime. Václav Neckář...

Třeštíková pozastavila distribuci novinky. Knihkupci ji dál nabízeli pod jejím jménem

Radka Třeštíková. Žena, která budí vášně.

Spisovatelka Radka Třeštíková pozastavila distribuci své nové knihy Někdo to udělat musel, která měla vyjít příští týden pod jménem Velikovsky. Knihkupci na internetu totiž před novým pseudonymem...

Zemřel další moderátor z Evropy 2. Luděk Hrzal bojoval s leukémií

Luděk Hrzal

Zemřel rozhlasový moderátor a DJ Luděk Hrzal. Bylo mu 60 let. Smutnou zprávu uvedl na svém facebookovém profilu jeho kolega z Evropy 2 Pavel Hájek alias Doktor Buben. Poslední čtyři roky bojoval...

Zemřela zpěvačka Dolly Partonová, legendě americké country bylo 80 let

Skladatelka a textařka Dolly Partonová na večírku po premiéře muzikálu „9 to 5:...

Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka, autorka písní, herečka a filantropka Dolly Partonová. Oznámil to synovec umělkyně Bryan Seaver ve videu na Instagramu. Partonová byla považována za legendu a...

Dolly Partonová svou nemoc tajila. Její agent prozradil, čemu podlehla

Dolly Partonová se stala novým členem Rokenrolové síně slávy. (6.11.2022)

Americká zpěvačka, autorka písní, herečka a filantropka Dolly Partonová zemřela ve věku 80 let po krátkém boji s rakovinou v nemocnici ve městě Nashville. Informaci o příčině jejího úmrtí podle...

Bratři v discu. Osmdesáti let se dožívá Barry Gibb, poslední žijící člen Bee Gees

Robin, Barry a Maurice Gibbové, dohromady kapela Bee Gees

Osmdesáti let se 1. září dožívá kytarista a zpěvák Barry Gibb. Poslední žijící člen britské kapely Bee Gees se v počtu hitů v hitparádě Billboard Hot 100 se coby skladatel vyrovná Johnu Lennonovi a...

1. září 2026

Rozsudek po 30 letech. Soud shledal gangstera vinným z vraždy raperské ikony Tupaca

Raper Tupac Shakur ve filmu Juice

Americká porota v noci na úterý shledala bývalého vůdce gangu Duana "Keffe D" Davise vinným ze zosnování bezmála 30 let staré vraždy americké rapové ikony Tupaca Shakura. Po desítkách let se jedná o...

1. září 2026  6:38

Padal z útesů a vybuchoval. Teď má i legendární smolař Kojot Vilda svůj film

Záběr z filmu Kojot vrací úder

Zatímco Kojot Vilda sbíral jednu životní ránu za druhou, jeho staří známí z Looney Tunes Kačer Daffy, kanárek Tweety i Bugs Bunny si užívali popularity a posledně jmenovaný si dokonce vysloužil...

31. srpna 2026  15:41

Mám rád koncerty, které překvapují programem i místem, říká Igor Františák

Zakladatel a ředitel Svatováclavského hudebního festivalu Igor Františák.

Svatováclavský hudební festival pod vedením špičkového klarinetisty, pedagoga a hudebního organizátora Igora Františáka míří k zahájení 23. ročníku. Vedle interpretace staré a duchovní hudby v...

31. srpna 2026  14:13

Nesahejte ráno po telefonu, radí inovátor Googlu. Zvete si tím tisíce cizích do postele

Premium
Frederik Pferdt na Meltingpotu v rámci Colours of Ostrava (2026)

Proč bychom ráno neměli sahat po telefonu? A za co se v Googlu rozdávají plyšoví tučňáci? O tom v rozhovoru promluvil Frederik Pferdt, vůbec první „chief innovation evangelist“ v historii fungování...

31. srpna 2026

Když svoboda unaví a děti touží po řádu. Bydžovská si zatančí Mrożkovo Tango

Zuzana Bydžovská a Vasil Fridrich v inscenaci Tango

Pražský Činoherní klub se vrací k slavné grotesce polského dramatika Sławomira Mrożka Tango z roku 1964 a posouvá ji do nedaleké budoucnosti. Hra, v níž se mladý muž pokouší nastolit pořádek a...

31. srpna 2026  12:36

Varhanní festival v Olomouci láká na elitní světové interprety, dalšímu vzdá hold

Pohled na část z téměř osmi tisíc píšťal Englerových varhan z olomouckého...

Odkaz Marcela Duprého, jednoho z nejvýznamnějších varhaníků a skladatelů 20. století, bude hlavním motivem letošního ročníku Mezinárodního varhanního festivalu Olomouc. Přehlídka začne ve čtvrtek a...

31. srpna 2026  12:03

Pardubice si zahrají proti Laviho týmu. Na natáčení Vyšehradu Třy míří tisíce diváků

Snímek z natáčení filmu Vyšehrad Třy

Ve středu se na Stadionu Arnošta Košťála v Pardubicích uskuteční netradiční utkání mezi domácím týmem a filmovým Slavojem Vyšehrad. Stane se tak v rámci natáčení závěrečného dílu trilogie Vyšehrad a...

31. srpna 2026  11:23

RECENZE: V jednoduchosti je půvab. Češi se podíleli na animáku Tajemství džungle

70 %
Z filmu Tajemství džungle

Proč lotyšský tvůrce animovaných filmů, grafik a ilustrátor dětských knih Edmunds Jansons s autorkami scénáře umístil příběh Tajemství džungle zrovna do Venezuely, je záhada, ale amazonské scenérie...

31. srpna 2026  9:24

Zrádci 3 se blíží. Vysílat se budou v jiný den, než byli platící diváci zvyklí

Zrádci jsou zpět. Nová řada startuje v září

Hra plná lží, podezření a nečekaných zvratů se vrací. TV Prima začne v září vysílat třetí řadu úspěšné detektivní reality show Zrádci, v níž budou soutěžící na Křivoklátě znovu odhalovat skryté...

31. srpna 2026  9:15

Hasta la vista, baby! Vrací se druhý Terminátor. Jak vznikala mistrovská akční sci-fi

Premium
Edward Furlong a Arnold Schwarzenegger ve filmu Terminátor 2: Den zúčtování...

Jít do kina na druhého Terminátora se v roce 1991 rovnalo společenské povinnosti dnes srovnatelné s návštěvou Odyssey či Avatara. Po pětatřiceti letech od premiéry se preapokalyptická epická akční...

30. srpna 2026

RECENZE: Třináct ženských tváří? Vtipný nápad nabízí jen herecké cvičení v jeskyni

Záběr z představení 13 ženských tváří, které Divadlo MA uvádí na své Letní...

Drobnou hříčkou na repertoáru malého, ale zavedeného pražského Divadla MA vrcholí jeho letošní letní přehlídka. Tu scéna okolo režisérky a herečky Marianny Arzumanové provozuje už sedmým rokem v...

30. srpna 2026  11:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.