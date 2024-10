Nekonečná víkendová párty. Kylie Minogue vydala album Tension II

Počátkem roku 2024 o sobě dala Kylie Minogue vědět prostřednictvím skladby Dance Alone, na níž se podílela australská zpěvačka Sia, a Midnight Ride, která vznikla ve spolupráci s americkým producentem Diplem a jihoafrickým hudebníkem a zpěvákem Orvillem Peckem.

V červenci se na zpěvaččiných sociálních sítích objevila zkratka MOM, z níž se vyklubal název singlu My Oh My, který s Kylie nazpívaly Švédka Tove Lo a Američanka Bleta „Bebe“ Rexha. Následovala další nová píseň Edge Of Saturday Night, na níž se podílela britsko-americká dýdžejka The Blessed Madonna, vlastním jménem Marea Stamper.

Vše směřovalo k datu 18. září, kdy Kylie Minogue oznámila nové album, den poté zveřejnila název Tension II, pilotní singl Lights Camera Action a sérii koncertů Tension Tour. Jak už název napovídá, album kráčí ve stopách předchůdce a nabízí další várku strhujících tanečních písniček.

Zmíněný singl, k němuž vznikl i klip, je šlapající, na tvrdých beatech a raveových syntezátorech postavená skladba. Klipem rovněž podpořená Edge Of Saturday Night tepe v rytmu devadesátkové house music, pumpuje do posluchačů litry energie a její ústřední téma je „užít si z plna hrdla víkend a nemyslet na to, co bude, až skončí“.

Hitové ambice i potenciál dát zabrat tanečnímu parketu má i zmíněná My Oh My, v jejímž textu všechny tři vokalistky – Kylie, Tove Lo a Rexha – zpívají o tom, v jakém astrologickém znamení jsou narozené.

Midnight Ride je kombinací barového country a šlapavého diskotékového rytmu, přičemž v kontrastu stojí i Kyliin nevinně znějící hlas s potemnělým projevem Orvilla Pecka.

Na podporu alba se Kylie Minogue vydá v roce 2025 na turné, které odstartuje 15. února v australském Perthu. Pokračovat bude ve Velké Británii, Asii a jsou potvrzené termíny i v Severní a Jižní Americe a Evropě.