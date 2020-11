RECENZE: Tak do tance, mládeži, vyzývá na albu DISCO Kylie Minogue

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Kylie Minogue

Bavte se, tančete, nic hlubšího v tom nehledejte, jako by vzkazovala Kylie Minogue a není důvod jí nevěřit. Zvláště když hned na úvod zařadí vyloženě slastnou písničku Magic, která vás přenese zpět v čase na taneční parket, kde neexistují žádné starosti ani chmury.

Jízda pokračuje i následující Miss A Thing, což je vyloženě sedmdesátková záležitost. Přihodit k ní něco fistulí, jeden by řekl, že vypadla ze zpěvníku Bee Gees.

A při Real Groove, s tvrdou a suchou taneční rytmikou, si vzpomenete na Daft Punk a začnete se malinko ošívat. Tedy pokud se nechcete deskou vyloženě kochat a hodláte se jí přece jen zabývat trochu do hloubky.



Protože sotva opadne prvotní okouzlení do nejmenších detailů resuscitovaným disko zvukem, vylezou na povrch slabiny, jako je nedostatek skutečně silných a strhujících nápadů. Atmosféra není vše, zvlášť když ji ředí nepříliš invenční písničky jako Monday Blues, což je karnevalová odrhovačka, na druhý a další poslechy nepříjemně vlezlá a banální.

Kylie Minogue a její tým prostě bohužel nezvládli to, co se tak skvěle povedlo zmíněným Daft Punk, kteří k obrodě diskotékové hudby přispěli mnohem větší porcí vtipu a nápaditosti. Jejich písničky fungovaly a fungují i poté, co zhasnou všechny neony, diskžokej sbalí fidlátka a odpadne i poslední tanečník.



DISCO Kylie Minogue Hodnocení­: 55 %

To se u Kylie Minogue bohužel neděje, její deska je sice natlakovaná pozitivní energií, ona sama má recenzentovy největší sympatie (duet Where The Wild Roses Grow s Nickem Cavem je moment, na který se nezapomíná), ale ani to bohužel nestačí. S dalšími pozornými poslechy vyvstává bohužel konstrukt, urputná snaha o „retro pro retro“.

Skutečně svěžích a rafinovaných nápadů hlavně ve druhé části alba ubývá a ke slovu se dostává trochu upocená macha. Škoda, mít alespoň polovina písniček takový šmrnc jako zmíněný otevírák Magic, byla by to opravdu kouzelná jízda.