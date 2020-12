VIDEO: Chovejme se k planetě lépe, vzkazuje kapela Květy v klipu Do tmy

Píseň o bortícím se vztahu díky autentickému výkonu herečky i záběrům destrukce životního prostředí dostala nový význam. Je především apelem za to, aby se lidé k planetě, zvířatům i sobě navzájem chovali lépe.

Ve skladbě Do tmy se zpívá o tom, že se tou největší rychlostí řítíme do tmy a nikdo neví, co bude dál. „Písnička je o bortícím se vztahu. A záleží na tom, co má kdo na srdci víc. Jestli vztah milenců, přátel nebo vztah k ekologii. Na tu poslední verzi jsme mysleli, když jsme točili klip,“ říká autor hudby a textu Martin E. Kyšperský, který se společně s Janem Fuksou podílel rovněž na natáčení videoklipu.

Autoři videoklipu pracovali se záběry od organizací Nesehnutí a Greenpeace, které dokumentují to nejhorší, co lidé dělají přírodě a zvířatům. Květy v něm hrají koncert v zavřeném kině s prázdnými sedačkami, klíčovou postavou dění je ale herečka Elizaveta Maximová.



„Chtěli jsme mít ve videu někoho, kdo by byl svědek toho všeho. Elizavetina tvář hypnotizuje kameru a diváka. Během natáčení jsem jí říkal různé věci, od příjemných po nesnesitelné. V záběru je vidět její úsměv i autentická slza, která se jí najednou objevila na tváři. Jestli je možné klipem posunout někoho, aby se choval k planetě lépe, tak bych si přál takhle na někoho působit,“ dodává Kyšperský.