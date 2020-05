Do aukce jde Cobainova kytara, součástí prodeje bude i sáček na heroin

6:59 , aktualizováno 6:59

Do červnové aukce půjde kytara, s níž zpěvák kapely Nirvana Kurt Cobain odehrál slavný akustický koncert, který následně vyšel jako album MTV Unplugged in New York. Prodat by se mohla až za milion dolarů (asi 25,45 milionu korun).