Návratu velkých akcí věří prodejci i diváci. Koncert Rammstein je vyprodaný

„Vypadá to, že toto léto bude hodně o českých kapelách na amfiteátrech či zámcích. Máme ale do budoucna optimistické vyhlídky, jinak bychom se museli přeorientovat na úplně jiný druh podnikání, který více přeje této době,“ komentuje aktuální situaci Lucia Bočánková, jednatel tuzemské pobočky společnosti Ticketportal, která se zabývá prodejem vstupenek.

Pozitivní naladění je na místě také podle Roberta Schaffera, generálního ředitele agentury Bestsport, která provozuje největší českou halu - pražskou O2 arenu a také sousední menší sál O2 universum.



„Už teď dosahujeme incidence, kterou ministerstvo zdravotnictví pro uvolňování pravidel v kultuře předpokládalo pro letošní září. S takovým vývojem předpokládáme, že se pravidla adekvátně tomu upraví a na podzimní sezonu již nebudeme v našich akcích nijak omezeni. Povzbuzující jsou i zprávy ze zahraniční, kde se už od října letošního roku potvrzují akce v těch největších arenách světa,“ říká Schaffer.



Dále připomíná, že zmíněná hala O2 universum, která byla otevřena v září 2019, momentálně namísto pořádání akcí slouží jako velkokapacitní očkovací centrum. „Jeden z důvodů, proč jsme prodloužili nájemní smlouvu pro Národní očkovací centrum v O2 universu do září, bylo právě to, abychom přispěli k rychlejšímu proočkování naší populace tak, aby se i o to rychleji mohly vrátit všechny kulturní akce,“ vysvětluje.

Velká O2 arena by teoreticky už v září mohla hostit koncerty skupiny Queenie, Marka Ztraceného nebo festival Transmission.



Hlad po kultuře

Zvyšující se poptávka po vstupenkách je podle oslovených patrná, avšak zatím stále převládá spíše obezřetnost. „Zájem se liší podle cílových skupin, respektive podle tušeného věku publika. Je ale více než zřejmé, že po koncertech coby akcích, které splňují jak kulturní, tak společenský rozměr, panuje velký hlad,“ uvedl za agenturu Fource Entertainment Viktor Palák. Dodává však, že lidé s nakupováním úplně nepřestali ani v době nejhorších epidemiologických čísel.



Výhledově společnost vedle desítek akcí klubového charakteru chystá například koncert americké folkrockové skupiny The Lumineers v pražské Tipsport areně na únor příštího roku nebo březnovou show oblíbeného německo-španělského zpěváka Alvara Solera tamtéž. V dubnu má v O2 areně zazpívat vokální pětice Pentatonix.



Vzestupnou tendenci prodejů pozoruje i Schaffer z Bestsportu, zatím se však v žádném případě situace neblíží stavu před pandemií. „Vyšší zájem je logicky o akce s nižší kapacitou a s datem konání v nejbližších týdnech,“ shrnuje.



Také podle Bočánkové z Ticketportalu se poptávka velmi liší podle typu události. „Prodej je spíše opatrný a pozvolný, asi nikdo příliš netouží po tom jít v létě na koncert v roušce. Pro nás je důležité, že fanoušci si ve velké většině ponechali vstupenky, které měli doma třeba už od roku 2019, přičemž koncerty byly přesunuty na rok 2022. Tím pomohli nejen promotérům, ale i nám,“ pochvaluje si.



Kultura patří během pandemie k vůbec nejpostiženějším oblastem. Jen společnost Bestsport hlásí ztráty výrazně převyšující sto milionů korun. Kryla je především z vlastních rezerv.



Lépe na tom nejsou ani prodejci vstupenek. „Propad tržeb jsme měli na úrovni osmdesáti až devadesáti procent,“ poodhaluje Lucia Bočánková z Ticketportalu. Chybějící příjmy pomohly částečně nahradit kompenzační programy, především však rovněž vlastní rezervy a také zamrazení veškerých odměn zaměstnanců.

V létě jednotky tisíc diváků, příští rok už snad plné letiště

Vláda naposledy navýšila povolený limit počtu návštěvníků hromadných akcí na dva tisíce diváků venku a tisíc uvnitř, uzavřené sály však mohou využít maximálně poloviční kapacitu prostoru. Pro příchozí nadále platí povinnost zakrytí dýchacích cest a prokázat se negativním testem na koronavirus, dokladem o očkování nebo potvrzením o prodělání nemoci. Konzumace je umožněna formou bufetu, avšak ne přímo v hledišti.



S dalším zmírněním pravidel se počítá od 1. července - venkovní akce by nově mohlo navštívit až pět tisíc lidí, ty vnitřní dva tisíce s maximálním využitím 75 % kapacity sálu.

O tom, že návratu velkých koncertních akcí věří i sami diváci, svědčí například úspěch nedávno oznámené pražské zastávky německé skupiny Rammstein. Pořádající agentura Live Nation krátce po zahájení předprodeje ohlásila, že koncert konaný 15. května 2022 na letišti v Letňanech je vyprodaný. Kapela proslulá svou šokující pódiovou prezentací proto v Praze zahraje také o den později.