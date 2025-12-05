Ve velkém stylu. Lucie uvolnila lístky na druhý koncert v pražské O2 areně

Autor:
  11:45
Kapela Lucie se chystá na vyvrcholení svého turné ke 40 letům od založení. Na druhý koncert v pražské O2 areně, který se odehraje 10. prosince, nyní uvolnila další vstupenky. Hudebníci podle svých slov reagují na enormní zájem o první termín a zvou na druhou show, která byla primárně určena nadacím.
Skupina Lucie na speciálním koncertu v OX Club v Praze (9. dubna 2025)

Skupina Lucie na speciálním koncertu v OX Club v Praze (9. dubna 2025) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Skupina Lucie na speciálním koncertu v OX Club v Praze (9. dubna 2025)
Skupina Lucie
Skupina Lucie v Show Jana Krause (24. září 2025)
Skupina Lucie v Show Jana Krause (24. září 2025)
31 fotografií

„Pro narozeninové Turné Lucie 40 let jsme připravili výjimečnou show. Tématem scénografie je píseň Lucy in the Sky with Diamonds od The Beatles. Historicky se snažíme vizuální level a estetiku našich koncertů posouvat stále výš — a letos slavíme ve velkém stylu,“ říká Michal Dvořák, člen a manažer kapely.

Na pódiu se během vystoupení objeví také někdejší členové kapely Michal Penk, Tomáš Waschinger a Petr Franc. Ke speciálním hostům pražských koncertů se připojí Petr Janda, Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Lenny a Ines Ben Ahmed. Výjimečným momentem bude také společné vystoupení dětí členů kapely, které si s Lucií zazpívají píseň Sen.

Po dekádách znovu s Lucií. Chtělo se mi tancovat radostí, napsal Penk po koncertu

Hudebníci slibují legendární skladby z celé své kariéry, ale také nové písně z připravovaného alba R.A.D.O.S.T. Vstupenky jsou k zakoupení v síti Ticketportal.

Kapela zareagovala na enormní zájem o první koncert a na podzim otevřela druhou O2 arenu právě na 10. prosince, původně byl koncert určen především pro nadace (Nadace Terezy Maxové, Pohyb Bez pomoci, Pink Bubble, Happy Hearts Czech) a děti z dětských domovů. Zbývající vstupenky však byly nyní uvolněny i do prodeje.

Vstupenky na koncerty Lucie zde

„Především s Nadací Terezy Maxové spolupracujeme dlouhodobě a pravidelně. S Terezou nás pojí přátelství už od roku 1996, od natáčení dnes již legendárního klipu Pohyby režiséra Tomáše Mašína,“ uvádí Michal Dvořák.

„Stalo se milou tradicí, že se při všech velkých příležitostech snažíme pomáhat nadacím a potřebným. Letos se nám podařilo zúčastněné nadační projekty podpořit částkou více než čtyři miliony korun,“ dodává.

Skupina Lucie se sešla v prapůvodní sestavě. Nechyběl ani zpěvák Penk

Skupina Lucie vznikla v roce 1985 a největší slávu zažila v první polovině 90. let s alby Lucie, In The Sky a Černý kočky mokrý žáby, které bylo vyhlášeno nejlepším albem deváté dekády. Klasická sestava David Koller (bicí, zpěv), Robert Kodym (kytara, zpěv), P.B.Ch. (baskytara) a Michal Dvořák (klávesy) se několikrát proměnila. Po odchodu Davida Kollera počátkem roku 2024 nahradili zakládajícího člena pěvecky Viktor Dyk a za bubny Štěpán Smetáček.

Po pražských koncertech bude následovat ještě závěrečné zastavení v Plzni 19. prosince.

S kapelou si v Brně zazpíval někdejší člen Michal Penk:

1. prosince 2025
Vstoupit do diskuse

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

Nejčtenější

Po letech spolu. Bratři Hrušínští vyprávějí, jak se za normalizace měli vzdát příjmení

V novém dokumentu ČT Já, brácha a jméno Hrušínský hrají bratři Jan a Rudolf...

Odkaz jejich slavného otce je provází celý život, přesto se Jan i Rudolf Hrušínští dokázali samostatně zapsat jako významné herecké osobnosti. Po letech se sešli před kamerou, aby natočili...

Zemřel výtvarník Theodor Pištěk, za kostýmy k Amadeovi získal Oscara

Theodor Pištěk

Ve věku 93 let zemřel malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk. Podílel se na Formanově filmu Amadeus, návrhy jeho kostýmů vynesly snímku jednoho z osmi Oscarů. Tvořil fotorealistické kresby a...

Fakáč do objektivu. Johnny Cash poslal do háje šéfa věznice i celou country scénu

Jim Marshall: Johnny Cash v San Quentinu (1969)

Bylo to dílo náhody, momentálního hnutí mysli. Countryový „muž v černém“ Johnny Cash se chystal zahrát muklům v San Quentinu a když ho fotograf požádal, jestli by přes objektiv nevzkázal něco...

KVÍZ: Jak dobře znáte foglarovku Chata v Jezerní kotlině? Vyhrajte ji v soutěžním kvízu

Soutěž
Obálky nových vydání knih Jaroslava Foglara

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Ve středu 3. prosince vychází Chata v Jezerní kotlině, jíž je...

Vy máte ale důkladné prádélko, milostivá! Podívejte se na Pištěkovu filmovou práci

„Pane, vy jste vdova!“

Scénograf, malíř a kostýmní výtvarník Theodor Pištěk se podílel na několika slavných českých i světových filmech. Jedním z nejvýznamnějších byl Amadeus režiséra Miloše Formana. Za práci na něj byl...

Ve velkém stylu. Lucie uvolnila lístky na druhý koncert v pražské O2 areně

Skupina Lucie na speciálním koncertu v OX Club v Praze (9. dubna 2025)

Kapela Lucie se chystá na vyvrcholení svého turné ke 40 letům od založení. Na druhý koncert v pražské O2 areně, který se odehraje 10. prosince, nyní uvolnila další vstupenky. Hudebníci podle svých...

5. prosince 2025  11:45

Bojkot Eurovize nemá vliv. Česko počítá s účastí v nadcházejícím ročníku soutěže

Adonxs na druhém semifinále Eurovision Song Contest v Basileji (15. květma...

Co se týče následujícího ročníku hudební soutěže Eurovize, nemá na Česko žádný vliv aktuální bojkot Španělska, Nizozemska a Irska. Tři země se rozhodly odstoupit v reakci na oznámení Evropské...

5. prosince 2025  10:44

Kaiser jako Poslední kmotr. V mafiánské audioknize se opět ujal všech rolí

Oldřich Kaiser s audioknihami Kmotr a Poslední kmotr, kterým propůjčil svůj hlas

Po výjimečném ohlasu titulu Kmotr, který třemi cenami opanoval anketu Audiokniha roku 2022, se hlas Oldřicha Kaisera vrací do nemilosrdného mafiánského prostředí. Právě vydaná audiokniha Poslední...

5. prosince 2025  9:05

Nejstreamovanějším umělcem Spotify se letos stal Bad Bunny, v Česku kraluje Calin

Bad Bunny na Met Gala v New Yorku (5. května 2025)

Uživatelé streamovací služby Spotify opět počátkem prosince prostřednictvím žebříčku Wrapped zjistili, koho si během loučícího se roku 2025 nejvíc pouštěli a jací interpreti nebo kapely byli...

5. prosince 2025  7:47

Eurovize se bortí, kvůli Izraeli odstupují Španělsko, Nizozemsko a Irsko

Vítěz 69. ročníku Eurovision Song Contest 2025 v Basileji JJ, vlastním jménem...

Španělsko, Nizozemsko a Irsko odstupují ze soutěže Eurovize, reagují tak na dnešní hlasování Evropské vysílací unie (EBU), díky němuž se bude moci i příštího ročníku této mezinárodní písňové soutěže...

4. prosince 2025  19:33

První setkání s krutou stránkou světa, vzpomíná Písařík na čtení foglarovek

Chata v Jezerní kotlině očima Martina Písaříka

Herec Martin Písařík se vyznává ze své lásky k foglarovkám. „Sám jsem chodil k Jestřábovi do oddílu,“ přiznal ve videu, které natočil u příležitosti nejnovějšího vydání Foglarovy knihy Chata v...

4. prosince 2025  17:37

Potkali jsme se u Návštěvníků, vzpomíná na zesnulého Pištěka režisér Brabec

Theodor Pištěk převzal v Karlových Varech Křišťálový glóbus za mimořádný...

Poznali se při natáčení seriálu Návštěvníci a pak se potkávali znovu, mimo jiné režisér a kameraman Jaroslav Brabec fotografoval kostýmního výtvarníka Theodora Pištěka v jeho ateliéru. „Zásadní...

4. prosince 2025  16:50

Rock for People 2026: program, vstupenky, ubytování a doprava

Fanoušci před koncertem Guns N’ Roses na hradeckém letišti (15. června 2025)

Jeden z největších a nejstarších open-air festivalů v Česku se příští rok opět vrátí na bývalé letiště v Hradci Králové. Areál Park 360, vzdálený jen dva kilometry od centra města, přivítá Rock for...

4. prosince 2025  16:02

Dnešní generace rodičů a dětí spolu lépe komunikují, všímá si spisovatelka

Nová kniha Kamarádové spisovatelky Petry Soukupové, která vznikla ve spolupráci...

Petra Soukupová se pustila do spisovatelské výzvy. Své obvyklé cílové skupině navzdory se uvolila napsat knížku pro ty nejmenší a v listopadu tak vyšla první ze série Kamarádové. V rozhovoru pro...

4. prosince 2025

Vy máte ale důkladné prádélko, milostivá! Podívejte se na Pištěkovu filmovou práci

„Pane, vy jste vdova!“

Scénograf, malíř a kostýmní výtvarník Theodor Pištěk se podílel na několika slavných českých i světových filmech. Jedním z nejvýznamnějších byl Amadeus režiséra Miloše Formana. Za práci na něj byl...

4. prosince 2025  14:43

Havlová odhodila masku první dámy, 30 let s Basikovou. Jaké české filmy se chystají?

Premium
Eva Holubová a Pavlína Pořízková představující komediální snímek Bardotky, od...

Do jedenadvacátého roku podpory českých filmů vstupuje innogy s novinkou: mezi čtyřmi díly, jimž pomáhá na svět, se výjimečně objevil dokument. Snímek Bára Basiková doplní dvě komedie a návrat Davida...

4. prosince 2025

Na kostýmy z Popelky mám dvoje vzpomínky, i ty špatné, vyprávěl Theodor Pištěk

Premium
Výtvarník Theodor Pištěk

„Když se setkáte s Libuškou Šafránkovou, tužka jezdí po papíře sama,“ říkal výtvarník Theodor Pištěk o tom, jak vznikaly kostýmy pro legendární pohádku Tři oříšky pro Popelku. Světově proslulý autor...

4. prosince 2025  13:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.