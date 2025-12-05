Ve velkém stylu. Lucie uvolnila lístky na druhý koncert v pražské O2 areně

„Pro narozeninové Turné Lucie 40 let jsme připravili výjimečnou show. Tématem scénografie je píseň Lucy in the Sky with Diamonds od The Beatles. Historicky se snažíme vizuální level a estetiku našich koncertů posouvat stále výš — a letos slavíme ve velkém stylu,“ říká Michal Dvořák, člen a manažer kapely.
Na pódiu se během vystoupení objeví také někdejší členové kapely Michal Penk, Tomáš Waschinger a Petr Franc. Ke speciálním hostům pražských koncertů se připojí Petr Janda, Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Lenny a Ines Ben Ahmed. Výjimečným momentem bude také společné vystoupení dětí členů kapely, které si s Lucií zazpívají píseň Sen.
Po dekádách znovu s Lucií. Chtělo se mi tancovat radostí, napsal Penk po koncertu
Hudebníci slibují legendární skladby z celé své kariéry, ale také nové písně z připravovaného alba R.A.D.O.S.T. Vstupenky jsou k zakoupení v síti Ticketportal.
Kapela zareagovala na enormní zájem o první koncert a na podzim otevřela druhou O2 arenu právě na 10. prosince, původně byl koncert určen především pro nadace (Nadace Terezy Maxové, Pohyb Bez pomoci, Pink Bubble, Happy Hearts Czech) a děti z dětských domovů. Zbývající vstupenky však byly nyní uvolněny i do prodeje.
„Především s Nadací Terezy Maxové spolupracujeme dlouhodobě a pravidelně. S Terezou nás pojí přátelství už od roku 1996, od natáčení dnes již legendárního klipu Pohyby režiséra Tomáše Mašína,“ uvádí Michal Dvořák.
„Stalo se milou tradicí, že se při všech velkých příležitostech snažíme pomáhat nadacím a potřebným. Letos se nám podařilo zúčastněné nadační projekty podpořit částkou více než čtyři miliony korun,“ dodává.
Skupina Lucie se sešla v prapůvodní sestavě. Nechyběl ani zpěvák Penk
Skupina Lucie vznikla v roce 1985 a největší slávu zažila v první polovině 90. let s alby Lucie, In The Sky a Černý kočky mokrý žáby, které bylo vyhlášeno nejlepším albem deváté dekády. Klasická sestava David Koller (bicí, zpěv), Robert Kodym (kytara, zpěv), P.B.Ch. (baskytara) a Michal Dvořák (klávesy) se několikrát proměnila. Po odchodu Davida Kollera počátkem roku 2024 nahradili zakládajícího člena pěvecky Viktor Dyk a za bubny Štěpán Smetáček.
Po pražských koncertech bude následovat ještě závěrečné zastavení v Plzni 19. prosince.
S kapelou si v Brně zazpíval někdejší člen Michal Penk:
1. prosince 2025