To on mne na balkon Melantrichu vystrčil, vzpomíná Kubišová na Černého

„Byl to v mé generaci jeden z nejrespektovanějších kritiků, mezi ostatními úplně vynikal,“ uvedla Marta Kubišová na adresu legendy hudební publicistiky. Jiří Černý totiž ve čtvrtek zemřel ve věku 87 let.

„Přivedl ho ke mně textař Rosťa Černý, ale to nevím určitě, vzpomínky se mi už trochu pletou. Bylo to ještě v šedesátých letech, pak jsem měla dvacet let pauzu,“ zavzpomínala na první setkání. Ve zmíněných časech, kdy byla režimem umlčena, se ovšem už osobně neviděli. „On mne nikdo nemohl moc dohonit. Nejdříve jsem byla na Vysočině, a tam mne jen těžko mohl někdo najít,“ uvedla zpěvačka.

Přesto ale vzpomněla na moment, kdy se zúčastnila jednoho z Černého legendárních večerů. „Když jsem byla zakázaná, tak jeden blok od domu, kde jsem bydlela s maminkou a babičkou, dělal své pořady na zapřenou. Jednou jsem tam dokonce i byla.“

Jejich cesty se tak naplno proťaly až v památném okamžiku 21. listopadu 1989, kdy Marta Kubišová zazpívala plnému Václavskému náměstí z balkonu Melantrichu a vlastně tak ukončila svou nucenou uměleckou pauzu. „Ano, on mne tam vystrčil. To on se o to zasloužil,“ směje se při vzpomínce na osudový moment, kdy Kubišová pohnutému davu spatra a a capella zazpívala Modlitbu pro Martu a následně československou hymnu. „Asi to byl jeho nápad. Tenkrát mne tam přivedl Ondra Vetchý, že mne pan Havel potřebuje. A protože jsem tehdy dělala na rohu ulic V Jámě a Štěpánská, měla jsem to blízko,“ vzpomíná na jeden z momentů revoluce.

„Já jsem vlastně nevěděla, proč mne na balkoně potřebuje. A ani jsem nevěděla, že pan Havel už na balkoně je. Já byla jen den předtím s kolegyněmi z Výstavby sídlišť na svolaném setkání, takže jsme sotva tušily, že se na Václaváku něco bude dít.“

„Byla to taková živelná ponuka. Ale to jsem právě já: moc neuvažuji, neřekla jsem ani jo, ani ne – a vzpomněla si na text,“ směje se Kubišová při vzpomínce na slavný moment. V rozhovoru pro iRozhlas před třemi lety vzpomínala, že neplánované vystoupení po tolika letech nezpívání v první chvíli považovala za trapas. „Ale nikdy jsem mu to nevyčítala, to byla moje chyba, že jsem si na to troufla a že jsem se nechala pobídnout,“ uvedla nyní na adresu Jiřího Černého.

Na dobových záběrech, ze kterých dodnes mrazí, jsou však vidět dojatí lidé, kterak spolu s Kubišovou slova legendární písně zpívají. O trapas se tedy v žádném případě nejednalo. „Nevzpomínám na to zle, pak se vše zase rozjelo. Asi i díky tomu jsem se vrátila do povědomí,“ uvedla ještě ke svému návratu v 90. letech. „Já prostě vždy udělám něco, co by přitom zprvu nevypadalo na velký počin a pak se z toho něco takového urodí,“ dodala zpěvačka.

Dění na balkoně paláce Hvězda, kde sídlilo nakladatelství Melantrich, z 21. prosince bylo součástí stupňujícího se tlaku společnosti. Tehdy se na Václavském náměstí shromáždilo asi 200 tisíc protestujících. Právě zde se poprvé představilo Občanské fórum, vystoupení moderoval disident Václav Malý a jednalo se taktéž o první veřejné vystoupení Václava Havla.

Záznam zmíněného vystoupení: