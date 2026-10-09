O nové desce kapely Kryštof s názvem Půlnoční hřích hovořil Richard Krajčo ještě před vydáním jako o nejlepším albu a dosavadním vrcholu kapely. Takto rozdmýchává fanouškovskou dychtivost každá druhá skupina, ale považuje-li frontman tuhle sbírku opravdu za to nej, co kdy s kapelou vytvořil, stojí to minimálně za zamyšlení.
V diskografii skupiny Kryštof najdeme album Mikrokosmos, které v roce 2004 pomyslně uzavřelo první fázi kariéry kapely. Bráno zpětně jedinou, která stála za hlubší rozbor.
Nikde ani náznak pokusu o originalitu, neotřelý obrat, verš nebo nedejbože originální hudební nápad. Vše stokrát slyšené, a to nejen u Kryštofa.