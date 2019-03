VIDEO: Kryštof k singlu Nesmím zapomenout otevírá rodinná fotoalba

„Je to píseň pro všechny mámy na světě a o trochu víc pro ty naše, které nás vždy podporovaly, ale taky dokázaly podrobit kritice, když to bylo potřeba. A všechny jejich zásadní rady jsme vložili do této písně, která je zároveň velkým díky,“ líčí zpěvák Richard Krajčo.

Singl, který vznikal v nahrávacích studiích v New Yorku v produkci Ondřeje Fiedlera, doprovází originálně pojaté lyric video. V něm členové kapely nechávají fanoušky nahlédnout do svých rodinných fotoalb. Na dobových černobílých snímcích lze vidět i tváře těch, o kterých song pojednává – tedy matek muzikantů.

Album 25 v roce 2017 shrnulo všechny zásadní hity kapely. Navíc přineslo čtyři novinky. Tři z nich se už mezitím probojovaly na vrchol českého rádiového žebříčku. Na řadu nyní konečně přichází poslední z nich.

Pětadvacet let úspěšného fungování oslavila skupina také dvěma vysněnými koncerty na fotbalovém stadionu Evžena Rošického v Praze. V září 2017 na ně přilákala bezmála sedmdesát tisíc fanoušků. Záznam vyšel loni na podzim na CD, DVD a Blu-ray. „Žádnou další metu už nemáme, dosáhli jsme všeho, o čem jsme jako kluci snili,“ uvedl na listopadové premiéře Krajčo, který už předtím strahovské koncerty označil za „dva nejbáječnější dny kariéry“.

Rok 2019 bude pro Kryštof především ve znamení koncertů. Kapela zazáří na největších českých festivalech, včetně Majálesů, Hradů CZ nebo Votvíráku. Na podzimní měsíce fanouškům přislíbila již třetí pokračování svého komorního turné po divadlech s názvem Jenom písničky tour.