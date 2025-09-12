Kapela Kryštof končí po třinácti letech s koncerty. Krajčo si dá pauzu i v divadle

Tomáš Šťástka
  15:53
Na dva tři roky si kapela Kryštof dává pauzu od souvislého koncertování. Jak iDNES.cz potvrdil frontman Richard Krajčo, kapela si po třinácti letech intenzivních turné potřebuje odpočinout. Zároveň pracuje na nové desce, kterou letí točit do Anglie. Krajčo si dává pauzu i v divadle.
Frontman kapely Kryštof Richard Krajčo

Frontman kapely Kryštof Richard Krajčo | foto: Petr Kahoun

Frontman kapely Kryštof Richard Krajčo
Kapela Kryštof
Frontman kapely Kryštof Richard Krajčo
Druzí mezi kapelami skončili Kryštof (19. listopadu 2021).
12 fotografií

Letošní léto bylo na několik let posledním, kdy bylo možné zajít na koncert kapely Kryštof. „Poslední koncert odehrajeme 24. září v Liberci. Bude takový rozlučkový a pak koncertní činnost zatlumíme,“ potvrdil iDNES.cz Richard Krajčo. „Občas ji možná narušíme jedním dvěma malými koncerty za rok, abychom to nezapomněli a potěšili některé ultrafanoušky, se kterými jsme v kontaktu,“ dodal.

Krajčo dále upozornil, že to nemá být chápáno jako konec či nějaká dlouhodobá pauza. „Neznamená to, že kapela přestane úplně pracovat. Už v listopadu jedeme točit nové písně do Anglie. Prostě jen opustíme koncertní pódia. Máme pocit, že jsme hráli opravdu intenzivně a dlouho; od roku 2012 neustále. Jsme v podstatě na takové třináctileté šňůře. Kapela se prostě potřebuje trošku nadechnout a lidé asi taky,“ vysvětlil.

„Novou desku máme v podobě demáčů už hotovou, chybí nám asi dva texty. A máme i z půlky zaranžováno,“ upřesnil lídr skupiny k novému materiálu. Termín vydání ale zatím nové album nemá. „Až bude deska hotová, tak ji vypustíme. Možná i s tím, že nebudeme hrát. Nemáme ani termín vydání desky, ani termín návratu. Upřímně řečeno si myslím, že to dřív než za dva tři roky nebude,“ pokračoval.

V bulváru se objevily zvěsti, že aktuální zastavení koncertní činnosti má souvislost s Krajčovým duševním zdravím. „To trochu ‚zplantali‘ dohromady z natáčení spotu pro dětské psychiatrické centrum v Motole, které vybírá peníze na novou léčebnou místnost. Za dětmi tam totiž chodím pravidelně diskutovat a ukazovat, že psychické problémy mohou být součástí života a že se s tím dá pracovat a žít. V rámci toho jsem poskytl rozhovor, kde jsem mluvil o tom, že mám problémy s panickou atakou,“ vysvětloval iDNES.cz.

„Je pravda, že mne většinou začnou pronásledovat ve chvíli, kdy přichází velký pracovní stres. S rozhodnutím kapely dát si koncertní pauzu to ale přímo nesouvisí. I když jsem přemýšlel, že bude dobré dát tělu restart a reset, aby k tomu docházelo co nejméně,“ dodal.

Na přerušení koncertů se totiž shodla celá kapela. „Naše země je hrozně malá, v nějakém tempu tu jedete na omezených pěti stech kilometrech nahoru a dolů. Aby se z toho obecně nestala povinnost a rutina a nadále v tom zůstala ta vášeň, nemůžete to brát jako ‚práci‘. A já to jako práci nikdy nebral, pro mne to byl vždy dar, něco jako zázrak a fantastický koníček, kdy si skládáme písně, které nás baví a máme za zády tisíce fanoušků,“ vysvětlil Krajčo.

Pauzu si nicméně hudebník a herec dává i v divadle: „S Ungeltem jsem se domluvil, že si vyberu zhruba desetiměsíční volno, takže se vrátím někdy v druhé půlce května na pár představení před prázdninami.“ Bývalého herce Národního divadla lze na jevišti vidět pouze na této komorní pražské scéně, která s ním má na repertoáru dvě inscenace (Všechny báječný věci a Deštivé dny).

Krajčo ještě upozornil, že listopadové a prosincové termíny jeho plánovaných sólových koncertů s ostravskou a hradeckou filharmonií zůstávají v platnosti. „Tím padne klec,“ uzavřel.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Po Hojerovi další těžká role. Petr Uhlík si zahraje kontroverzní atletku Koubkovou

Sportovní hvězda Zdena Koubková byla ve 30. letech titulována jako rekordwoman. V roce 1933 totiž vytvořila světový rekord na osmisetmetrové trati a třetí místo vybojovala na stovce. Jednadvacetiletá...

Umělec Banksy odhalil nové dílo. Ukazuje soudce, který bije demonstranta

Velkou pozornost vzbudilo nové dílo britského streetartového umělce Banksyho, které se objevilo na budově londýnského soudu. Graffiti zpodobňující soudce v tradiční paruce, jak paličkou tluče...

Spor o Anděla Páně. Scenáristka žaluje režiséra Stracha, soudci chybí zásadní důkaz

Městský soud v Praze začal v pondělí projednávat žalobu scenáristky filmu Anděl Páně Lucie Konášové na režiséra tohoto snímku Jiřího Stracha. Konášová žádá, aby soud určil, že je jedinou autorkou...

Pereme čtrnáct hodin. Knírků potřebujeme stovky, hlásí kostymérka Cirque du Soleil

V představení KURIOS - Kabinet kuriozit hrají kostýmy zásadní roli. Jen pro tuto show jich vzniklo přes sto kusů. Jejich tvorba a údržba však vyžaduje spoustu úsilí a preciznosti. „Máme tu i...

Jeho díla se prodávají za statisíce dolarů, z budovy soudu však Banksyho odstranili

Jeho díla se kradou a prodávají v aukcích za statisíce dolarů. Banksyho nejnovější počin, který se v pondělí objevil na budově londýnského soudu, už ale nikdo neuvidí. Ve středu byl odstraněn. Podle...

RECENZE: Vše při starém. Na albu Play je Ed Sheeran takový, jakého jej fanoušci chtějí

Premium

Albem – (čteno jako „Subtract“) z roku 2023 ukončil zpěvák Ed Sheeran řadu desek nazvaných podle matematických symbolů a novinkou Play startuje sérii novou, inspirovanou tlačítky na přehrávačích....

12. září 2025

Kapela Kryštof končí po třinácti letech s koncerty. Krajčo si dá pauzu i v divadle

Na dva tři roky si kapela Kryštof dává pauzu od souvislého koncertování. Jak iDNES.cz potvrdil frontman Richard Krajčo, kapela si po třinácti letech intenzivních turné potřebuje odpočinout. Zároveň...

12. září 2025  15:53

Sám doma i James Bond. Slavný houslista Filip Jančík přiváží show filmové hudby

Vystupoval s Avril Lavigne i Karlem Gottem, cestoval po světě a loni vyprodal několik českých koncertů. Jeden z nejzásadnějších současných slovenských houslistů Filip Jančík se vrací do Česka, aby...

12. září 2025  12:38

Už jsem nic točit nechtěl, přiznal Svatopluk Skopal. Názor změnil kvůli seriálu na Nově

Herec Svatopluk Skopal měl jasno, že žádné další natáčení ve svých 74 letech už podstupovat nebude. Po desítkách let před kamerou si říkal, že už toho bylo dost. Jenže pak přišla nabídka na roli dědy...

12. září 2025  11:38

RECENZE: Uctivé loučení. Ukončí opravdu ságu Panství Downton: Velké finále?

55 % Premium

Scenárista Julian Fellowes, který seriál Panství Downton stvořil před patnácti lety, se o premiérovém filmu Panství Downton: Velké finále vyjádřil šalamounsky. Sám prý sice cítí, že je to definitivně...

12. září 2025

Nezúčastníme se příští Eurovize, pokud tam bude i Izrael, vyhrožuje Irsko

Irsko se nezúčastní 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize v roce 2026, pokud Evropská vysílací unie (EBU) povolí účast Izraele. Na svém webu o tom ve čtvrtek informoval irský veřejnoprávní...

12. září 2025  7:50

Boj za svůj klan. Držitelem ceny Knižního klubu se stal Filip Roháč s Královnou racků

Laureátem 30. ročníku Literární ceny Knižního klubu se stal Filip Roháč s knihou Královna racků o střetu pouličních gangů a o touze milovat v brutálním světě. Jeho rukopis se prosadil v konkurenci 78...

11. září 2025  18:15

Turisté hledají šifry i poklady. Kde už funguje Brownův efekt a co čeká Prahu

Harvardský profesor Robert Langdon právě vyšetřuje v Praze a očekává se, že nová kniha Dana Browna strhne vlnu „brownovského turismu“. Jak se jeho předchozí dobrodružství a pátrání odrazila na...

11. září 2025  16:09

GLOSA: Když hudba nabíjí. Od Rusalky až ke Queen a orchestr jako sopka

Dvořákova Praha do letošního programu nově zařadila řadu Bez kravaty, která má klasiku nazírat s humorem a nadsázkou. Zatím se uskutečnil první z těchto koncertů, ale byl trefou do černého.

11. září 2025  15:51

TRENDY V KLIPECH: Mišík se inspiroval Falcem, Lady Gaga točila s Timem Burtonem

Adam Mišík a Ben Cristovao mají na kontě už jeden společný hit. Teď přicházejí s dalším, k němuž je inspiroval poslech osmdesátkové hvězdy Falca. V Óčko Chart budou soupeřit s klipy, které vydali...

11. září 2025  15:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Po Hojerovi další těžká role. Petr Uhlík si zahraje kontroverzní atletku Koubkovou

Sportovní hvězda Zdena Koubková byla ve 30. letech titulována jako rekordwoman. V roce 1933 totiž vytvořila světový rekord na osmisetmetrové trati a třetí místo vybojovala na stovce. Jednadvacetiletá...

11. září 2025  14:29

GLOSA: Pražský příběh Dana Browna skončí na Netflixu jako seriál. Může selhat?

Tak to v novodobém zábavním průmyslu končí: od velkofilmů na velkém plátně se přechází k seriálům pro streamovací služby. Čeká to i nejnovější předlohu Dana Browna, pražský příběh Tajemství všech...

11. září 2025  13:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.