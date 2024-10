Nejsem imitátor, říká Kristián Šebek, který zpívá hlasem Karla Gotta

„Je pravda, že nám občas napíše někdo pod video o imitaci komentář. Nejčastěji se tam vyskytuje slovo plagiátor,“ říká Kristián s úsměvem. „I proto každý koncert začínám větou: Karel Gott vždy byl a bude jen jeden. Nejsme revival, nejsem imitátor. Zpívám ty písně tak, jak je vnímám, a tak se je snažím přenést na diváky.“ Malý projekt se během roku rozrostl do rozměrů, se kterými ani samotný autor nepočítal.

„Teď je to přesně rok, co jsme si řekli, že zkusíme jeden koncert a uvidíme, co tomu diváci řeknou. Samozřejmě jsme se báli. Pak jsme se rozjeli po malých vesničkách a sledovali reakce. No a v dubnu jsem na padesátce přestal koncerty počítat,“ říká s nadšeným úsměvem. „Je to neuvěřitelné, všechno se mi v životě úplně otočilo vzhůru nohama. Nikdy by mě nenapadlo, že budu na turné s Leošem Marešem, že budu tady u vás anebo že mě Ivana Gottová pozve na koncert k poctě Karla Gotta. Pořád jsem jak Alenka v říši divů.“

Když zpívá jako Šebek a kdy jako Gott?

Kristián Šebek na sebe poprvé výrazněji upozornil v soutěži Československo má talent. Jeho hlas tehdy Mistra ale nepřipomínal. „Asi záleží na tom, co zpívám. Bohužel v tuhle chvíli nemám vlastní repertoár. Písně Karla Gotta se učím podle poslechu, protože neumím noty. A když jsem je začal zpívat, tak mi přišlo, že by takhle vyznít měly. Jsou tam ty typické dlouhé tóny, kantilény. Některé písně jsou pro mě opravdu těžké. Karel Gott měl operní průpravu. Já operu tolik neumím, takže klást ty vysoké tóny a netahat to hlavou, to pro mě byla výzva. Ale vždy se tam snažím vložit alespoň něco svého.“

Ve studiu se pohybuje pomalu, otáčí se rozvážně, gesta má jako z jiné éry. „Já mám celoživotně hrozný problém s pohybem, s tancem. Na všech konkurzech na muzikály, ze kterých mě vyhodili, mě vyhodili za tanec. Na koncertech hodně chodím, dopředu, dozadu, přehazuji si mikrofon z jedné ruky do druhé. Tanec opravdu není moje parketa. Možná i to máme s Karlem Gottem podobné.“

Setkání s Karlem Gottem nestihl

„Na začátku projektu jsme si samozřejmě kladli i otázky ohledně práv. Mně ale přišlo především morálně správné se zeptat, zda můžeme použít jméno Karla Gotta. S velkou obavou jsem projekt se záměrem poslal Karel Gott Agency. Komunikoval jsem s nimi už dříve, protože jsem si moc přál se s Karlem Gottem setkat. To se bohužel ze zdravotních důvodů už nestalo. No, a oni odpověděli, že je to v pořádku.“

