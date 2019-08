GLOSA: Slyšet Michala Prokopa zpívat Jasnou páku je nevšední zážitek

Místní úhledné chodníčky nejspíš počítají s firemními akcemi a svatbami, jichž se účastní desítky až stovky lidí. Na nějaké dva tisíce návštěvníků, kteří dorazili za muzikou, to tu zjevně není stavěné, a tak hlavně v pozdních hodinách docházelo k naštěstí drobným a nenásilným strkanicím.



Také obě menší stage kapacitně nedostačují. Jen o chvíli později příchozí mohli Vladimíra Mertu v místní stodole poslouchat leda zvenku, což vzhledem k tomu, že legendární písničkář hrál jen sám s akustickou kytarou, znamenalo neslyšet nic. Dostat se na Chadimův MCH Band do malého baru u jízdárny na opačném konci statku už vůbec nemělo cenu zkoušet.

K lehkému diskomfortu lze přičíst i nesmyslné použití dřevěných příborů s lžící tak mělkou, že polévku bylo jednodušší pít. Navíc stejně z plastové misky. Nebo zálohované kelímky, které si ovšem jejich držitelé museli sami vymývat.

Ale to vše naštěstí vykompenzovali hudební zážitky, mnohé z kategorie neopakovatelných. Patří sem hlavně avizované duety „lorda protektora“ festivalu Michala Prokopa. S Olinem Nejezchlebou a dalšími vzpomínajícími na Petra Skoumala si dal Odjezd, se zpěvačkou Never Sol zabrousil rovněž do vlastního repertoáru a vybral skvělou Starou píseň z alba Kolej Yesterday.

Ovšem při hostování s Davidem Kollerem, kterým pátečním program před půlnocí vrcholil, se odvázal asi nejvíc, když se připojil na výtečnou novodobou skladbu Jasné páky Konec nočních toulek. Temnou rockovou baladu z Černé desky už zpíval na svém vánočním koncertu s Michalem Ambrožem, ale spojení s Kollerem, jenž se zpěvu ujal na její albové verzi a s celou kapelou, je zase jiným zážitkem. Už pro to ten festival stál za to.

Koller s Mertou ozvláštnili i jinak celkem standardní set Prokopových Framus Five, kdy za účasti celého realizačního týmu pokřtili vinylovou verzi desky Sto roků na cestě. Šampaňským polité elpíčko šťastně našlo nového majitele v davu pod pódiem, v prodeji bylo dvacet desek s věnováním od kapely

Festival Krásný ztráty Live pokračuje ve Všeticích i v sobotu. Nabídne vystoupení Laca Décziho, Vladimíra Mišíka, Vlasty Redla či kapely Laura a její tygři. A slibuje i další Prokopovy duety.

Vstupenky jsou stále ještě k dispozici v síti Ticketportal.