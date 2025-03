Karel III. odhalil hudební vkus. Poslouchá Boba Marleyho i současnou hvězdu Raye

O pořadu, ve kterém se panovník o hudbě svěřuje, informoval server Sky News. Ve vysílání nazvaném The King’s Music Room se Karel III. podělí o historky ze setkání s některými umělci a prozradí, jak jej vybrané písně doprovázely životem a spoluutvářely jej. Mluví také o tom, jaký vliv na něj hudba měla a jak mu pomáhá vyvolávat pozitivní vzpomínky ve smutných chvílích.

V jednodílné show na Apple Music se také dozvíme, že Karel III. je fanouškem zpěváků 30. let. „Po celý můj život pro mě hudba hodně znamenala,“ zdůraznil.

„Vím, že to platí i pro mnoho dalších lidí. Má tu pozoruhodnou schopnost vyvolávat šťastné vzpomínky z naší paměti, utěšovat nás, když jsme smutní a přenášet nás na vzdálená místa. Hlavně nám ale přináší radost,“ pokračoval britský král.

V seznamu jeho hudebních oblíbenců se objevují skladby z celého Commonwealthu. Vedle Boba Marleyho, Kylie Minogue a Grace Jones tam najdeme také nigerijsko-amerického zpěváka a skladatele Davida nebo zpěvačku R&B žánru a držitelku Brit Award Raye.

Král však není jediným členem královské rodiny, který se svěřil se svým hudebním stylem. Zatímco princ z Walesu se loni připojil k princi Georgovi a princezně Charlotte na koncertě Taylor Swift, mezi oblíbené písně zesnulé královny Alžběty prý patřila Oklahoma ze stejnojmenného muzikálu Rodgerse a Hammersteina či Anything You Can Do z muzikálu Annie Get Your Gun.