Pohyb a transformace. Do Prahy přijedou zakladatelé elektronické hudby Kraftwerk

Vizionářští průkopníci elektronické hudby, německá kapela Kraftwerk, přijede 15. července koncertovat do pražského Fora Karlín. Představí unikátní audiovizuální show spojující hudbu, digitální animaci a performance.
Kraftwerk, Metronome Festival (Praha, 22. června 2019) | foto: Jan Zátorský, MAFRA

Jak velmi přesně a výstižně napsal hudební publicista Petr Ferenc ve své znamenité knize Hudba, která se neříká krautrock, význam skupiny Kraftwerk na vývoj populární hudby nelze přecenit. Nebýt nesporné geniality mozků a tahounů kapely Ralfa Hüttera a Floriana Schneidera, nemáme synthpop a elektronickou taneční hudbu, za mnoho jí vděčí také hip-hop nebo industrial.

Kraftwerk založili v roce 1970 v Düsseldorfu zmínění pánové Hütter a Schneider. Zprvu se kapela profilovala jako psychedelicko-rockové těleso, v tomto duchu vydala tři dnes spíše opomíjená alba Kraftwerk (1970), Kraftwerk 2 (1972) a Ralf & Florian (1973). V roce 1974 ovšem přišel velký třesk v podobě alba Autobahn a pak už nic nebylo jako dřív.

Rocková instrumentace byla ta tam, Kraftwerk se převtělili do čtyř kamenně se tvářících postav za syntezátory a představili světu zcela novou vizi elektronické hudby a ústřední téma své tvorby, kterým je pohyb, přesun a transformace.

Originálně je rozvíjeli na následujících desky Radio-Aktivität (1975), Trans Europa Express (1977), Die Mensch-Maschine (1978), kde sepisovali kánony elektronické hudby, z nichž se čerpá dodnes. Desky vyšly jak v anglické, tak německé verzi, ovšem mateřština Kraftwerk se k jejich produkci hodí mnohem lépe.

Posledním řadovým albem v diskografii kapely je Tour de France Soundtracks a vzhledem k tomu, že v roce 2020 zemřel zakládající člen Florian Schneider, dá se předpokládat, že žádný nový materiál už Kraftwerk nevydají.

V současné době skupinu tvoří kromě Ralfa Hüttera Henning Schmitz, Falk Grieffenhagen a Georg Bongartz. Koncerty Kraftwerk jsou s německou důsledností do posledního detailu dokonale promyšlená podívaná, v rámci níž klasické skladby ve spojení projekcemi dostávají stále nové rozměry a významy.

Zemřel legendární Chuck Norris, připomeňte si jeho slavné role

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

DiCaprio a Lawrencová v krajině plné sněhu. Objevil se první záběr filmu z Česka

První snímek z natáčení filmu What Happens at Night s herci Leorardem DiCapriem...

Americký herec Leonardo DiCaprio a režisér Martin Scorsese zveřejnili na svých sociálních sítích první fotku z natáčení filmu What Happens at Night, které probíhá v Česku.

Soud předběžně zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice

Kateřina Falbrová ve filmu Sbormistr (2025)

Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice. Redakci iDNES.cz to sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala...

Víra v heavy metal. Podívejte se na trailer dokumentu o kapele Iron Maiden

Bruce Dickinson, zpěvák Iron Maiden, na koncertě v Letňanech (31. května 2025,...

Fandové britské heavy metalové legendy Iron Maiden se počínaje 14. květnem mohou vydat do kina na celovečerní dokument Iron Maiden: Burning Ambition mapující její kariéru. A jako předkrm je tu první...

21. března 2026  16:07

RECENZE: Jejich starosti na moji hlavu, říká si divák Pádu domu Kollerů. Tedy Kocábů

60 % Premium
David Matásek a Božidara Turzonovová v seriálu Pád domu Kollerů (2026)

Jasným lákadlem pro diváky seriálu Pád rodu Kollerů je známý fakt, že za ním stojí reálný dům rodu Kocábů. Hudebníkova dcera Natálie Kocábová ve scénáři využila vlastní zážitky z bouřlivého...

21. března 2026

Zemřel Nicholas Brendon z kultovního seriálu Buffy, přemožitelka upírů

Clare Kramerová a Nicholas Brendon na festivalu Wizard World Big Apple Comic...

Ve věku 54 let zemřel americký herec Nicholas Brendon známý díky hlavní roli v kultovním televizním seriálu Buffy, přemožitelka upírů. Potvrdila to rodina herce, která dodala, že „zemřel ve spánku...

21. března 2026  11:57

Důležitá je autentičnost, reaguje Žižka na otázku ohledně bizarností na Eurovizi

Daniel Žižka

Ještě začátkem roku jej znal jen málokdo, nyní už je docela v povědomí a v květnu se o něm bude mluvit dost a dost. Český zpěvák a herec Daniel Žižka nás letos bude reprezentovat na Eurovizi s písní...

21. března 2026  10:08

TELEVIZIONÁŘ: Lisa Kudrowová z Přátel zkouší už potřetí Návrat na výsluní

Lisa Kudrowová v seriálu Na výsluní

Třetí řada komediálního seriálu Návrat na výsluní, kterou od neděle nasadí streamovací služba HBO Max, vrací na scénu taktéž stejnou herečku v hlavní roli.

21. března 2026  8:42

Norrise ocenil Stallone i další akční mistři. Děda naslouchal, vzpomíná vnučka

Chuck Norris a Gena Norrisová

Jak jinak vzdát hold Chucku Norrisovi, který se dočkal tolika anekdot o sobě samém, než s humorem. Jeho vnučka Greta ovšem jedním dechem připomíná, že dědeček sice dokázal napočítat do nekonečna, a...

20. března 2026  17:13,  aktualizováno  20:38

Ještě loni plánoval Chuck Norris dorazit do Prahy. Promotér prozradil, proč akci odřekl

Legendární americký herec Chuck Norris (2016)

Chybělo málo a právě zesnulý legendární herec a mistr bojových umění Chuck Norris se mohl minulý rok setkat s českými fanoušky. Na hvězdu akčních filmů vzpomněl režisér a promotér Petr Větrovský,...

20. března 2026  16:47

Snad se z toho brzy dostane. Fanoušci reagují na smrt Chucka Norrise

Chuck Norris ve filmu Invaze U.S.A. (1985)

Stal se terčem mnoha memů a vtipů. Chuck Norris se jim s chutí zasmál. Dokonce kdysi vydal žebříček svých nejoblíbenějších. Jeho fanoušci si neodpustili vtipy ani teď po jeho smrti. Přesně v duchu...

20. března 2026  16:07

Kopy, údery pěstí a hlavně kamenná tvář. Připomeňte si role Chucka Norrise

Chuck Norris ve filmu Delta Force (1986)

Jméno Chuck Norris bude už navždy spojeno především s akčními snímky. Na psychologicky hluboké a náročné role neměl patřičné herecké vybavení, ovšem coby mistr bojových umění byl zejména v 80. letech...

20. března 2026  15:57

Jedny byly dobré v klování a běhání, jiným šlo šourání. Film Slepice využil 8 hereček

György Pálfi natočil film Slepice

Žádné počítačové efekty nebo umělá inteligence. Orbánem zakázaný režisér Pálfi obsadil do hlavní role filmu Slepice skutečné opeřence. Potřeboval jich osm. Jejich „herecký um“ s nimi několik měsíců...

20. března 2026  14:56

