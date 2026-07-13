Prahu česká šestá zastávka německých elektronických pionýrů Kraftwerk

Vystoupení v Paláci kultury v listopadu 1991 spadalo do turné k albu The Mix, na němž Kraftwerk představili upravené verze starších skladeb jako Die Roboter, Computerliebe, Taschenrechner nebo klasické Autobahn, která to takříkajíc všechno začala.
Podruhé kapela do Česka zavítala o třináct let později v rámci turné k tehdy aktuální desce Tour de France Soundtracks, s největší pravděpodobností vůbec poslední řadové nahrávce Kraftwerk. Vystoupila v Lucerně a zahrála osmnáct skladeb, přičemž kromě ukázek z propagované desky pochopitelně nechyběly největší klasiky.
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Pohyb a transformace. Do Prahy přijedou zakladatelé elektronické hudby Kraftwerk
Třetí zastávka Kraftwerk v ČR se odbývala v roce 2006 na dostihovém závodišti v Pardubicích. Na setlistu bylo šestnáct skladeb včetně medley z Tour de France a třech vzájemně propojených písní z alba Trans Europa Express.
Počtvrté v Česku kapela zahrála ve Foru Karlín, přičemž předvedla strhující audiovizuální show s 3D efekty. Na programu bylo 28 včetně dvou přídavkových bloků. V prvním zazněla Die Roboter, v druhém písně Aéro Dynamik, Planet of Vision, Boing Boom Tschak, Techno Pop a Musique Non Stop.
Na Výstavišti v roce 2019 Kraftwerk zahráli v rámci festivalového setu dvanáct skladeb včetně The Model, Autobahn, Spacelab nebo medley z Trans Europa Express.
Kraftwerk v současné době působí v sestavě Ralfa Hütter, Henning Schmitz, Falk Grieffenhagen a Georg Bongartz. Nový materiál již drahně let netvoří, nicméně do jejich portfolia patří desky, které zcela zásadním způsobem promluvily do vývoje synthipopu, elektronické taneční hudby, hip hopu i industrialu.